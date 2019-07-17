Зеленский хочет, чтобы малообеспеченные не оплачивали коммуналку

Президент Владимир Зеленский хочет избавить малообеспеченных от оплаты коммунальных счетов.

Об этом он заявил в видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент", передают Українськi Новини.

Он подчеркнул, что очень хочет, чтобы малообеспеченные люди не платили коммунальные счета.

"Есть идея. Сейчас очень сложно о ней говорить. Наши парни находят экономическую модель, когда человек, которому за 70 лет (который уже не может работать, он уже достаточно работал на страну по 40, по 50 лет), как этому человеку не платить коммуналку", - сказал Зеленский.

Он отметил, что уже произошло снижение тарифов на 12 процентов.

"Мне кажется, это мало, но это первый шаг", - сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что нельзя резко уменьшать тарифы, потому что это может образовать дыру в бюджете.

Как сообщали Українськi Новини, у Зеленского открестились от снижения коммунальных тарифов: не прерогатива Президента.

Тем временем, по данным опроса, от Зеленского ожидают снижения тарифов, а не переноса Офиса Президента.