Є суди і судді, які вистояли в судовій реформі Порошенка, - Речицький

Український юрист, фахівець з конституційного права, член Конституційної Комісії від Української Гельсінської спілки з прав людини, конституційний експерт Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький вважає, що в Україні є судді, які показали свою принциповість у ході судової реформи колишнього президента Петра Порошенка.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Не може так бути, щоб вся судова система була абсолютно синхронна у своїх як позитивних, так і негативних проявах. Це можна допустити, враховуючи закон великих чисел. Не буває так, щоб цілий клас фахівців був тотально корумпованим або ж навпаки - тотально чесним", - сказав він.

На його думку, на сьогоднішній день в регіональних судах все ще продовжують працювати судді, які залишалися чесними у своїй роботі.

"У мене багато друзів серед суддів. Приміром, в Олександрійському суді абсолютно чесні судді, які чесно працювали. Очевидно, що є (такі судді і в київських судах). Я просто далекий від того, щоб відправляти всіх в один мішок і вважаю, що ні в кого немає точних даних про корумпованість того чи іншого суду. По-перше, діє презумпція невинності – 62-ю статтю Конституції ніхто ж не відміняв. Тому, юридично, якщо не доведена вина суддів, будь-яких суддів, то вони невинні. Звинувачувати можна будь-якого суддю, але тоді потрібно надавати незаперечні докази", - підкреслив експерт.

Як повідомляли Українські Новини, юристи-експерти вважають, що Окружний адмінсуд Києва в ході судової реформи Порошенка продемонстрував принциповість і незалежність від влади, приймаючи свої рішення.

Володимир Пилипенко вважає, що Окружний адмінсуд Києва не був підконтрольним владі Порошенка і приймав рішення, які були їй невигідні.

60% населення негативно оцінює судову реформу Порошенка.