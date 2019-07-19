підписатися на розсилку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 липня 2019, пʼятниця, 16:44 5
Судова влада 2019-07-19T16:48:07+03:00
Українські Новини
Є суди і судді, які вистояли в судовій реформі Порошенка, - Речицький

Є суди і судді, які вистояли в судовій реформі Порошенка, - Речицький

Український юрист, фахівець з конституційного права, член Конституційної Комісії від Української Гельсінської спілки з прав людини, конституційний експерт Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький вважає, що в Україні є судді, які показали свою принциповість у ході судової реформи колишнього президента Петра Порошенка.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Не може так бути, щоб вся судова система була абсолютно синхронна у своїх як позитивних, так і негативних проявах. Це можна допустити, враховуючи закон великих чисел. Не буває так, щоб цілий клас фахівців був тотально корумпованим або ж навпаки - тотально чесним", - сказав він.

На його думку, на сьогоднішній день в регіональних судах все ще продовжують працювати судді, які залишалися чесними у своїй роботі.

"У мене багато друзів серед суддів. Приміром, в Олександрійському суді абсолютно чесні судді, які чесно працювали. Очевидно, що є (такі судді і в київських судах). Я просто далекий від того, щоб відправляти всіх в один мішок і вважаю, що ні в кого немає точних даних про корумпованість того чи іншого суду. По-перше, діє презумпція невинності – 62-ю статтю Конституції ніхто ж не відміняв. Тому, юридично, якщо не доведена вина суддів, будь-яких суддів, то вони невинні. Звинувачувати можна будь-якого суддю, але тоді потрібно надавати незаперечні докази", - підкреслив експерт.

Як повідомляли Українські Новини, юристи-експерти вважають, що Окружний адмінсуд Києва в ході судової реформи Порошенка продемонстрував принциповість і незалежність від влади, приймаючи свої рішення.

Володимир Пилипенко вважає, що Окружний адмінсуд Києва не був підконтрольним владі Порошенка і приймав рішення, які були їй невигідні.

60% населення негативно оцінює судову реформу Порошенка.

Більше новин про: Незалежність Судова реформа

Архів
Новини
Ляшко і Герасимов отримали найбільшу зарплату серед лідерів фракцій Ради за червень 17:08 Документ
"Підтримай українське": Садовий записав відеоролик на конопляному полі 16:51
Реальний рейтинг Аграрної партії Поплавського досягає 7%, - Карасьов 16:48
Зеленський звільнив посла в США Чалого 16:45
Є суди і судді, які вистояли в судовій реформі Порошенка, - Речицький 16:44
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці 22:38
Озеро біля вершини Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття 09:32
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
Партія "Соціальна справедливість" запропонувала п’ять кроків, які зроблять Україну країною здорових людей і безпечного довкілля 11:51
Озеро біля вершини Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття 09:32
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві 09:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok