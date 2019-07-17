У судовій реформі Порошенка вистояли принципові суди, зокрема, ОАСК - Пилипенко

Представник України у Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань Володимир Пилипенко вважає, що Окружний адмінсуд Києва не був підконтрольним владі колишнього Президента Петра Порошенка і приймав рішення, які були їй невигідні.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Окружний адміністративний суд приймав рішення, які були не вигідні тоді діючій владі (владі колишнього Петра Порошенка). Якщо порівнювати те, що відбувалося...обшуки і так далі, то з цієї точки зору суд займав позицію..він не був підконтрольним владі, яка дуже хотіла взяти його під контроль. Саме за це і здійснювати переслідування і чинився тиск і так далі. Рішення були невигідні владі, і замість того, щоб боротися з ними процесуально, влада використовувала інші інструменти, позапроцесуальні", - сказав Пилипенко.

За його словами, показником правильності і законності рішень судів, в тому числі і ОАСК є позиція вищої інстанції.

"Якщо вища інстанція підтримала це рішення, то таким чином довела, що це рішення є чинним і законним", - підсумував Пилипенко.

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