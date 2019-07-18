Попередня влада так і не змогла підкорити собі Окружний адмінсуд Києва, - експерти

Юристи-експерти вважають, що Окружний адмінсуд Києва в ході судової реформи колишнього президента Петра Порошенка продемонстрував принциповість і незалежність від влади, приймаючи свої решення.

Про це вони сказали Українським Новинам.

За словами адвоката Петра Бойка ОАСК демонстрував найбільшу незалежність за часів влади Порошенко.

"По-перше, Павло Вовк (глава суду) і сам постраждав від тодішньої влади, тому він постійно знаходився в опозиції і ухвалював принципові рішення. Не завжди вони були зважені в плані юридичної площини, але незалежні і принципові ", - сказав юрист.

Він зазначив, що ОАСК вдалося вистояти, незважаючи на тиск влади.

"На ОАСК, звичайно ж, чинився тиск, і на голову суду, зокрема. Одним з таких елементів був обшук в суді. Це був явний тиск на главу суду, щоб його дисциплінувати, коли людина перебувала під загрозою кримінальної відповідальності. Але він вистояв", - зазначив адвокат.

Бойко додав, що свою незалежність від влади демонстрував також і Печерський суд Києва.

В свою чергу, адвокат Олександр Дульський вважає, що є безліч суддів, які в ході судової реформи не дали себе знищити.

"Я б не ототожнював судді і суди. Певні судді не дали себе знищити. Дуже багато суддів у справах Євромайдану знаходяться на гачку з 2015 року, але при цьому, такі судді приймають рішення, невигідні діючій владі. Це свідчить про одне - їх не змогли залякати, знищити або переконати ", - вважає Дульский.

На його думку, влада намагалася підпорядкувати собі суддів Окружного адмінсуду, але їй це не вдалося.

"Це інстанція, коли держава повинна мати свій важіль впливу через адміністративну юрисдикцію, але, тим не менш, можна згадати справу Борислава Розенблата. Керівник суду Вовк ухвалив рішення про незаконні дії НАБУ під час затримання Розенблата при вильоті з України. Це все було півроку тому, на піку боротьби з корупцією та підготовки до виборів президента. Судді не побоялися, бо були очевидні порушення. Це історичне рішення, так як була дана оцінка конкретної процесуальної дії в той момент, коли досудове розслідування не було завершено ", - повідомив юрист.

Дульский зазначив, що свою принциповість демонстрував і Шевченківський суд столиці.

"У них у провадженні є справа про розкрадання ПДВ Клименком. Прокурори намагалися схилити суд і застосувати запобіжний захід до фігурантів ", - повідомив він.

Експерт переконаний, що якщо стосовно суддів припинити тиск і кримінальне переслідування, якби виконувалися їх гарантії, то ніхто би ніколи не ткнув пальцем в сторону суду.

Адвокат Владислав Білоцький підтримав свого колегу в плані принциповості ОАСК.

"Мені здається, що одним з таких судів (який вистояв під час реформи, - ред.) є Окружний адміністративний суд Києва, оскільки дуже часто під ним збираються активісти при прийнятті того чи іншого рішення. На мою думку, це спроба впливати на суд таким чином, оскільки велика частина рішень, які приймає це суд, залишаються в силі. Мені здається, це якраз той приклад принциповості прийняття законних рішень саме по букві закону, а не тому що так хоче суспільство або окремо взяті якісь особи ", - сказав юрист.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Пилипенко вважає, що Окружний адмінсуд Києва не був підконтрольним владі колишнього Президента Петра Порошенка і приймав рішення, які були їй невигідні.

60% населення негативно оцінює судову реформу Порошенка.

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