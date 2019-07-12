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12 липня 2019, пʼятниця, 15:30 19
Судова влада 2019-07-12T17:00:01+03:00
Українські Новини
60% населення негативно оцінює судову реформу Порошенка, - опитування

60% населення негативно оцінює судову реформу Порошенка, - опитування

60% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Центру політико-правових реформ (ЦППР) за фінансової підтримки Європейського союзу (ЄС) негативно оцінюють досягнення судової реформи.

Відповідні результати були представлені на прес-конференції в п'ятницю, передають Українські Новини.

З них 26% респондентів повністю негативно оцінюють досягнення судової реформи, 34% - більше негативно, ніж позитивно, 11% - більше позитивно, ніж негативно, 2% - повністю позитивно 28% - не змогли відповісти.

При цьому 16% респондентів зовсім не обізнані про хід судової реформи, 41% - майже нічого про неї не знає, 38% опитаних дещо знають про судову реформу, 3% - дуже добре обізнані і 2% - не змогли відповісти.

Згідно з дослідженням, 44% респондентів вважають, що судову реформу треба починати заново, 23% - що потрібно дочекатися завершення розпочатої судової реформи та її результатів, 6% - вважають, що система правосуддя вже реформована, 4% - система правосуддя не потребувала реформування і не потребує реформ, 25% - не змогли відповісти.

При цьому 30% респондентів не довіряють судам зовсім, 45% - переважно не довіряють.

Також 13% опитаних переважно довіряють судам і 1% - повністю довіряють.

52% опитаних вважають, що судова реформа забезпечила реалізацію інтересів політичних еліт та олігархів, 17% - інтересів суддів, 7% - народу, 24% - не змогли відповісти.

"Революція гідності багато змінила в Україні. Однак довіра до судів залишається на дуже низькому рівні. Громадяни негативно оцінюють судову реформу, вважаючи, що ситуація фактично не змінилася, судді залишаються корумпованими і обслуговують інтереси олігархів. Очевидно, що судова реформа повинна бути в пріоритетах, тому що без неї неможливо успішно реалізувати всі інші реформи і перетворення", - сказала директор "Демініціатив" Ірина Бекешкіна.

Опитування проводилося з 13 червня по 20 червня серед 2 017 повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський планує внести у Верховну Раду новий законопроект про судову реформу.

Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук негативно оцінює судову реформу колишнього президента Петра Порошенка і вважає, що вона проведена на три з мінусом.

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