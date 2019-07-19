Не було ніякого поштовху: Рябошапка пояснив, що сталося між Зеленським і Полтораком

Скандальний момент Зеленського з Полтораком. Скріншот телеканалу НАШ

Скандальний момент Зеленського з Полтораком. Скріншот телеканалу НАШ

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка роз'яснив, що між президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Степаном Полтораком не було ніякого конфлікту, тим більше поштовху.

Про це він повідомив Українським Новинам.

Рябошапка був свідком ситуації.

"Повна нісенітниця. Не було ніякого поштовху. Полторак сам відійшов. Ми говорили про терміновий дзвінок і Президент попросив Степана Полторака почекати. І все", - повідомив Рябошапка.

Він підкреслив, що інформація з нібито поштовхом Полторака надумана і не відповідає дійсності.

Як повідомляли Українські Новини, в Міноборони заперечують, що Зеленський штовхнув Полторака.

ЗМІ повідомили, що Зеленський різко відштовхнув на публіці міністра оборони Степана Полторака, якого раніше пропонував звільнити.