Не було ніякого поштовху: Рябошапка пояснив, що сталося між Зеленським і Полтораком

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка роз'яснив, що між президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Степаном Полтораком не було ніякого конфлікту, тим більше поштовху.\r\nПро це він повідомив Українським Новинам.\r\nРябошапка був свідком ситуації.\r\n"Повна нісенітниця. Не було ніякого поштовху. Полторак сам відійшов. Ми говорили про терміновий дзвінок і Президент попросив Степана Полторака почекати. І все", - повідомив Рябошапка.\r\nВін підкреслив, що інформація з нібито поштовхом Полторака надумана і не відповідає дійсності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Міноборони заперечують, що Зеленський штовхнув Полторака.\r\nЗМІ повідомили, що Зеленський різко відштовхнув на публіці міністра оборони Степана Полторака, якого раніше пропонував звільнити.\r\n