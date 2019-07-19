ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака

Президент України Володимир Зеленський на публіці зробив незрозумілий, схожий на відмашку жест на адресу міністра оборони Степана Полторака, якого раніше пропонував звільнити.

Підія відбулася на території Міністерства оборони, пише "Обозреватель".

Там саме проходила презентація мобільних житлових модулів для бійців Збройних сил. Відео показав телеканал "НАШ".

На кадрах видно, як Володимир Зеленський веде бесіду з начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком, заступник голови Офісу президента Русланом Рябошапкою та ще одним чоловіком. В якийсь момент він різко розвертається і робить схожий на відмашку жест на адресу Степана Полторака, який наблизився до нього. Після цього міністр робить крок назад.

Втім, пізніше на відео він, посміхаючись, заслуховував доповідь міністра оборони і фамільярно плескав його по плечу. Полторак при цьому теж не виглядав скривдженим.

Як повідомляли Українські Новини, у Борисполі Володимир Зеленський зі скандалом вигнав секретаря міськради з зустрічі. Після цього інциденту Ярослав Годунок назвав Зеленського "неадекватним".