підписатися на розсилку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 липня 2019, пʼятниця, 15:38 536
Президент 2019-07-19T17:01:36+03:00
Українські Новини
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака

ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака

Президент України Володимир Зеленський на публіці зробив незрозумілий, схожий на відмашку жест на адресу міністра оборони Степана Полторака, якого раніше пропонував звільнити.

Підія відбулася на території Міністерства оборони, пише "Обозреватель".

Там саме проходила презентація мобільних житлових модулів для бійців Збройних сил. Відео показав телеканал "НАШ".

На кадрах видно, як Володимир Зеленський веде бесіду з начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком, заступник голови Офісу президента Русланом Рябошапкою та ще одним чоловіком. В якийсь момент він різко розвертається і робить схожий на відмашку жест на адресу Степана Полторака, який наблизився до нього. Після цього міністр робить крок назад.

Втім, пізніше на відео він, посміхаючись, заслуховував доповідь міністра оборони і фамільярно плескав його по плечу. Полторак при цьому теж не виглядав скривдженим.

Як повідомляли Українські Новини, у Борисполі Володимир Зеленський зі скандалом вигнав секретаря міськради з зустрічі. Після цього інциденту Ярослав Годунок назвав Зеленського "неадекватним".
Архів
Новини
Ляшко і Герасимов отримали найбільшу зарплату серед лідерів фракцій Ради за червень 17:08 Документ
"Підтримай українське": Садовий записав відеоролик на конопляному полі 16:51
Реальний рейтинг Аграрної партії Поплавського досягає 7%, - Карасьов 16:48
Зеленський звільнив посла в США Чалого 16:45
Є суди і судді, які вистояли в судовій реформі Порошенка, - Речицький 16:44
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці 22:38
Озеро біля вершини Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття 09:32
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
Партія "Соціальна справедливість" запропонувала п’ять кроків, які зроблять Україну країною здорових людей і безпечного довкілля 11:51
Озеро біля вершини Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття 09:32
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві 09:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok