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19 липня 2019, пʼятниця, 13:58 16
Економіка 2019-07-19T15:45:03+03:00
Українські Новини
Відставка директора МВФ не позначиться на співпраці з Україною, - Данилишин

Відставка директора МВФ не позначиться на співпраці з Україною, - Данилишин

Відставка директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард не позначиться на співпраці України і МВФ.

Про це глава ради НБУ Богдан Данилишин написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З моєї точки зору, відставка Лагард з посади директора на Україні не позначиться, оскільки діяльність МВФ, процедури підготовки документів, моніторингу та оцінки не перебувають у залежності від персони керівника фонду. Рішення приймаються у відповідності з затвердженою процедурою", - повідомив він.

Також Данилишин зазначив, що головним директивним органом МВФ є рада керуючих, в якій по одному керуючому й одному заступнику керуючого від кожної держави-члена, а рішення про надання кредитів країнам приймає рада директорів.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня Лагард тимчасово призупинила виконання обов'язків у зв'язку з висуненням на посаду Президента Європейського центрального банку.

16 липня вона подала у відставку, яка набула чинності з 12 вересня.

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