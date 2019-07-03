Кристин Лагард временно ушла в отставку с поста главы МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард временно приостановила исполнение обязанностей в связи с выдвижением на должность президента Европейского центрального банка.

Об этом говорится в ее заявлении, передают Українськi Новини.

"Для меня большая честь быть выдвинутой на пост президента Европейского центрального банка. В свете этого и после консультаций с Комитетом по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ в период выдвижения кандидатур", - сообщила она.

Обязанности директора-распорядителя МВФ будет исполнять первый заместитель Лагард Дэвид Липтон.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем миссия Международного валютного фонда покинула Украину и готова вернуться в Украину после досрочных выборов Верховной Рады и назначения нового состава Кабинета Министров.

Ранее Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша.