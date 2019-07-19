"Вони постійно про нього говорять": Представники ОРДЛО вимагають включити в списки на обмін "цінного свідка" к

Представник України у підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний заявляє, що представники ОРДЛО наполягають на включенні в список на обмін свідка катастрофи літака Malaysia Airlines, колишнього начальника ППО бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Про це Безсмертний сказав Українським Новинам.

Він підтвердив, що представники ОРДЛО на засіданнях ТКГ піднімають питання про Цемаха.

"Вони постійно про нього згадують в переговорах. Тому ця фігура на слуху...Як тільки озвучується прізвище кого-небудь, сприймайте це як спробу взагалі провалити обмін. Ті, хто хочуть довести цей процес до кінця, ніколи не скажуть прізвище тих, хто в списку. Це розцінюється як провокація, спроба зірвати переговорний процес. Питання по цій людині постійно піднімалося з моменту його затримання", - сказав український представник.

Безсмертний підкреслив, що учасникам ТКГ заборонено розголошувати імена осіб, включених в списки на обмін.

При цьому він зазначив, що необхідно провести ще процедуру "правової очистки" списків на обмін, тобто встановити, скільки часу по кожному конкретному особі займе процес судового розгляду і слідства.

Щодо можливості включення в список на обмін осіб, причетних або свідків по справі Malaysia Airlines, то Безсмертний уточнив, що дане питання в такому ключі не піднімалося, але раніше було домовлено, що дані особи не підлягають, наприклад, амністії, передбаченої "мінськими домовленостями".

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня ТКГ домовилась розпочати процедуру обміну утримуваним особами у форматі "208 на 69" з правової процедури очищення, яка може зайняти до декількох місяців.

В кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади ДНР Цемаха.

Українські спецслужби затримали екс-бойовика в окупованому Сніжному (Донецької області) і вивезли на підконтрольну Україні територію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявляє, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.