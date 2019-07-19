НАБУ проводить обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" у справі про корупцію в оборонній сфері

Сьогодні, 19 липня, Національне антикорупційне бюро, крім обшуків у спортклубі "5 елемент" , проводить обшуки в приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс" у Києві у справі про корупцію в оборонній сфері.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Так, повідомляється, що детективи НАБУ намагаються провести обшуки в приміщенні в будівлі, де знаходиться елітний спортивний клуб "5 елемент", однак представники спортклубу не пускають детективів, заявляючи, що там знаходиться почесне консульство Сейшельських островів.

Інших подробиць джерело не повідомило.

У той же час, згідно з повідомленням прес-служби бюро, детективи під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки в приміщеннях ВАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс", в тому числі, в клубі "5 елемент".

Слідча дія санкціоновано і проводиться під час розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил в 2015-2018 роках.

На думку слідства, фігуранти справи незаконно внесли в державне оборонне замовлення спеціальний автомобільний транспорт і здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих размераз0 Кримінального кодексу.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Національне антикорупційне бюро також проводить обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент" у Києві.

Раніше правоохоронці провели обшуки в ДФС.