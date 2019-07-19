НАБУ проводить обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" у справі про корупцію в оборонній сфері

Сьогодні, 19 липня, Національне антикорупційне бюро, крім обшуків у спортклубі "5 елемент", проводить обшуки в приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс" у Києві у справі про корупцію в оборонній сфері.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. \r\nТак, повідомляється, що детективи НАБУ намагаються провести обшуки в приміщенні в будівлі, де знаходиться елітний спортивний клуб "5 елемент", однак представники спортклубу не пускають детективів, заявляючи, що там знаходиться почесне консульство Сейшельських островів. \r\nІнших подробиць джерело не повідомило. \r\nУ той же час, згідно з повідомленням прес-служби бюро, детективи під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки в приміщеннях ВАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс", в тому числі, в клубі "5 елемент".\r\nСлідча дія санкціоновано і проводиться під час розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил в 2015-2018 роках.\r\nНа думку слідства, фігуранти справи незаконно внесли в державне оборонне замовлення спеціальний автомобільний транспорт і здійснили його закупівлю за завищеними цінами. \r\nПопередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих размераз0 Кримінального кодексу.\r\nРозслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні Національне антикорупційне бюро також проводить обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент" у Києві. \r\nРаніше правоохоронці провели обшуки в ДФС.