Команда Зеленського розглядає альтернативи параду до Дня незалежності, - Шефір

Військовий парад на День Незалежності в 2018 році

Військовий парад на День Незалежності в 2018 році

Перший помічник Президента Сергій Шефір вважає, що парад як демонстрація сили хороша для країн на кшталт Росії.

Про це Шефір в інтерв'ю виданню "Лівий Берег", передають Українські Новини.

"Може, це моє суб'єктивне ставлення, але я вважаю, що парад як демонстрація сили хороша для країн на кшталт Росії, тоді як у нас в армії все недобре по відношенню до людей", - заявив

Шефір зазначив, що команда Президента Володимира Зеленського розглядає альтернативи параду для святкування Дня незалежності 24 серпня.

"Може, це було емоційно. У мене засіли в голові спогади про Іловайський котел 2014 року. Тоді я чув і читав думки військових, що у зв'язку з парадом сталася та трагедія, що якісь війська або техніка не були вчасно відправлені на фронт. Тому парад як популізм, мені здається, не потрібен", - коментує помічник Президента.

Як повідомляли Українські Новини, 9 липня Зеленський вирішив замість параду на День незалежності виділити 300 млн гривень на премії військовим.

Також Зеленський доручив Кабміну розробити план, як відсвяткувати День незалежності.