ДБР розслідує можливу причетність оточення Порошенка до вивезення з України екс-судді Чауса

Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливу причетність оточення колишнього Президента Петра Порошенка до вивезення з України екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в корупції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчіми центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстровано кримінальне провадження щодо організації можливого незаконного вивезення групою осіб судді через державний кордон України в Молдову. Підстава реєстрації кримінального провадження - інформація, поширена у ЗМІ. Важливо: з поширеною в ЗМІ інформацією, до організації незаконного вивезення судді може бути причетне колишнє керівництво держави", - сказано в ньому.

Наразі проводиться досудове розслідування, зокрема, перевірка оприлюднених фактів.

Кваліфікація злочину - 2 ч. ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, екс-голова Нацполіції Вінниці заявив, що охорона Порошенка організувала втечу судді Чауса в Молдову.

Тим часом Молдова обіцяє сприяти екстрадиції в Україну колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, обвинуваченого в корупції.