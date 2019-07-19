Сьогодні останній день агітації для кандидатів перед виборами в Раду

Сьогодні, 19 липня, в Україні останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатів у депутати на чергових виборах Верховної Ради, які відбудуться в неділю, 21 липня . Про це йдеться в законі "Про вибори народних депутатів України".

Так, згідно із законодавством, передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування.

"Кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування", - йдеться в законі.

Крім того, закон передбачає зняття передвиборних агітаційних матеріалів з 24 години останньої п'ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК зареєструвала 1,7 тис. спостерігачів на виборах в Раду.

Також Нацполіція перейшла на посилений режим служби через вибори.