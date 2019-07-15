Нацполиция перешла на усиленный режим службы из-за выборов

Национальная полиция переведена на усиленный вариант несения службы до 28 июля в связи с внеочередными выборами Верховной Рады 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"В усиленном режиме полицейские будут нести службу в период с 15 по 28 июля. Об этом сегодня, 15 июля, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич", - написано в нем.

По словам Фацевича, с начала избирательного процесса 24 мая полиция зарегистрировала 4 157 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.

2,6 тыс. фактов связанны с незаконной агитацией, 422 с подкупом избирателей, а также зарегистрировано 109 случаев хулиганства и 133 факта повреждения имущества.

Всего с начала кампании полиция открыла производства по 210 фактам, в частности 157 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, 53 уголовных производства связанны с проведением избирательной кампании.

Также составлено 817 административных протоколов.

Зампредседателя Нацполиции отметил, что с 14 июля начался завоз бюллетеней на избирательные участки.

Как сообщали Українськi Новини, почти 220 тыс. украинцев решили голосовать не по прописке на выборах Рады.

Ранее суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах Рады.