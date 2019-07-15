подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
15 июля 2019, понедельник, 12:11 466
Силовые структуры 2019-07-15T14:30:05+03:00
Українські Новини
Нацполиция перешла на усиленный режим службы из-за выборов

Нацполиция перешла на усиленный режим службы из-за выборов

Полиция. Фото: 112.ua
Полиция. Фото: 112.ua

Национальная полиция переведена на усиленный вариант несения службы до 28 июля в связи с внеочередными выборами Верховной Рады 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"В усиленном режиме полицейские будут нести службу в период с 15 по 28 июля. Об этом сегодня, 15 июля, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич", - написано в нем.

По словам Фацевича, с начала избирательного процесса 24 мая полиция зарегистрировала 4 157 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.

2,6 тыс. фактов связанны с незаконной агитацией, 422 с подкупом избирателей, а также зарегистрировано 109 случаев хулиганства и 133 факта повреждения имущества.

Всего с начала кампании полиция открыла производства по 210 фактам, в частности 157 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, 53 уголовных производства связанны с проведением избирательной кампании.

Также составлено 817 административных протоколов.

Зампредседателя Нацполиции отметил, что с 14 июля начался завоз бюллетеней на избирательные участки.

Как сообщали Українськi Новини, почти 220 тыс. украинцев решили голосовать не по прописке на выборах Рады.

Ранее суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах Рады.

Больше новостей о: Полицейские выборы в Верховную Раду Нацполиция

Архив
Новости
МВД предупредило родителей о новой опасной игре-аналоге "Синего кита" 14:20
Пол Манафорт Фото: ukrainianwall.com
Украина опять просит США предоставить доступ к банковскому счету Манафорта 14:19
Суд разрешил экс-командующему Нацгвардией Аллерову выезжать за границу 14:17
Данилюк задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР 13:57
Военная прокуратура расследует скандальную закупку Порошенко раций для армии 13:51 Документ
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Старый грузовик в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook
В Чернобыльской зоне обнаружили опасный предмет с мощной радиацией 10:44
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова написать заявление об увольнении. Фото president.gov.ua
Вы считаете, что я идиот?: Зеленский резко высказался во время увольнения топ-чиновника в Одессе 14:43
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Борис Колесников. Скриншот видео УП
Ты на себя посмотри, тунеядец, рожа в фотографию не влазит: Борис Колесников нахамил избирателям во время встречи 16:49
У Зеленского готовы люстрировать Данилюка и Абромавичуса 14:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok