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19 липня 2019, пʼятниця, 08:25 22
Суспільство 2019-07-19T10:15:02+03:00
Українські Новини
Призначений Зеленським губернатор Гусєв при Порошенку називав його "популістом" і "нечесним"

Призначений Зеленським губернатор Гусєв при Порошенку називав його "популістом" і "нечесним"

Призначений Президентом Володимиром Зеленський голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв в період президентської передвиборної кампанії неодноразово висловлювався проти нинішнього глави держави. Про це свідчить відео, опубліковане журналістом Олексієм Братущаком в соціальній мережі Facebook.

"Це треба вміти так розвести президента. Під час виборів топити проти нього, розповідати про загрозу популізму Зеленського, про симпатії до нього Кремля. А потім — вжух — і стати його підлеглим — отримати від Зеленського посаду керівника Херсонської облдержадміністрації. Хоча. Може, це не Зеленського розвели? Вони всіх навколо розводять?" - підписав відео журналіст.

Також Братущак задав питання Гусєву щодо щирості.

"Юрій Гусєв, коли ти був щирим? Коли топив проти Зеленського? Або коли вирішив працювати з ним? Невеликий кліп в подарунок. На пам'ять...", - зазначив Братущак.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський відчитав главу Миколаївської ОДА і закликав звільнитися.

Раніше, 13 липня, Зеленський вимагав звільнення виконуючого обов'язки Державної фіскальної служби Олександра Власова.

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