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18 липня 2019, четвер, 19:22 12
Кабмін 2019-07-18T20:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін затвердив новий порядок перевезення товарів на Донбас: перевозити можна все, що не заборонено

Кабмін затвердив новий порядок перевезення товарів на Донбас: перевозити можна все, що не заборонено

КПВВ на лінії розмежування. Фото: Держприкордонслужба
КПВВ на лінії розмежування. Фото: Держприкордонслужба

Кабінет Міністрів затвердив новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі, що дозволяє перевозити всі товари, крім заборонених.

Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передають Українські Новини.

"Уряд затвердив новий порядок перетину лінії розмежування на сході України. Чекаємо остаточної редакції. Але знаємо, що ініціативу МВОТ про зміну принципу визначення "переліку дозволених для переміщення товарів" на "перелік заборонених для переміщення" підтримано урядом", - написав він.

Зі слів міністра, це означає, що відповідно до нового порядку, особи, що перетинають лінію розмежування, незабаром зможуть перевозити на тимчасово окуповану територію будь-які товари, за винятком обмежених або заборонених до переміщення.

Також в ОБСЄ підтвердили, що біля Станиці Луганської немає зброї по обидві сторони розмежування.

Раніше в СММ ОБСЄ заявили про отримання повідомлень сторін про завершення розведення військ у Станиці Луганській, яке раніше зривали бойовики.

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