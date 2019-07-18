підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 липня 2019, четвер, 18:38 17
Вибори 2019-07-18T20:30:02+03:00
Українські Новини
У партії Зеленського 44,4%, а платформа Бойка зросла до 13,3%, – соцопитування

У партії Зеленського 44,4%, а платформа Бойка зросла до 13,3%, – соцопитування

Соціологічне опитування. Фото:
Соціологічне опитування. Фото: "Рейтинг"

44,4% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 13,3% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,5% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 7,5% - за "Європейську солідарність", 6,8% - за партію "Голос" на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

В межах похибки вибірки результати партій "Сила і честь" - 4,5% і Радикальної партії Олега Ляшка - 3,3%.

За партію "Опозиційний блок" готові проголосувати 2,5%, за "Українську стратегію" Гройсмана - 2%.

Рейтинг інших політичних сил - менш як 2%.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019 року.

Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляли Українські Новини, опитування КМІС показало, що партія Вакарчука не проходить в Раду.

Раніше партія Зеленського втрачала голоси на виборах в Раду, а Вакарчука - обігнала Порошенко. Тим часом партії Зеленського і Бойка зберігають лідерство.

Більше новин про: Соціологічне опитування Опозиційна платформа - За життя Партія "Слуга народу" парламентські вибори 2019 Вибори до Верховної Ради Опитування

Архів
Новини
Столиця розпочала пілотний проект із роздільного збору сміття, - Кличко 20:14
Охорона Порошенка організувала втечі судді Чауса в Молдову, - екс-глава Нацполіції Вінниці 19:55
Рейтинг "Платформи" Бойка в 5 разів вище рейтингу "Оппоблока" Ахметова 19:46
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
У окрузі №100 на Кіровоградщині поширюють 3 фейкові "соціології", – кандидат від "Слуги народу" 19:26
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
У судовій реформі Порошенка вистояли принципові суди, зокрема, ОАСК, - Пилипенко 13:55
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok