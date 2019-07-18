У партії Зеленського 44,4%, а платформа Бойка зросла до 13,3%, – соцопитування

44,4% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 13,3% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,5% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 7,5% - за "Європейську солідарність", 6,8% - за партію "Голос" на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

В межах похибки вибірки результати партій "Сила і честь" - 4,5% і Радикальної партії Олега Ляшка - 3,3%.

За партію "Опозиційний блок" готові проголосувати 2,5%, за "Українську стратегію" Гройсмана - 2%.

Рейтинг інших політичних сил - менш як 2%.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019 року.

Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляли Українські Новини, опитування КМІС показало, що партія Вакарчука не проходить в Раду.

Раніше партія Зеленського втрачала голоси на виборах в Раду, а Вакарчука - обігнала Порошенко. Тим часом партії Зеленського і Бойка зберігають лідерство.