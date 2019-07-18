Путін обговорив з Макроном Україну і "нормандський формат"

Президент Росії Володимир Путін і Президент Франції Еммануель Макрон висловили готовність активізувати роботу з вирішення конфлікту в Україні, в тому числі в рамках "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) після того, як Зеленський закликав Путіна, Трампа, Мей, Меркель і Макрона зустрітися в Білорусі і обговорити всі питання

Про це сказано в повідомленні на сайті Президента Росії, передають Українські Новини.

"Пыд час бесіди розглянуті перспективи вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту. Виражено готовність активізувати спільну роботу на цьому напрямку, в тому числі в рамках "нормандського формату", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що телефонна розмова Путіна і Макрона відбувся з ініціативи французької сторони.

Вони також обговорили стан справ, що склався після виходу США зі Спільного всеосяжного плану дій із врегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми (СВПД), і обстановку в Сирії.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня Президент України Володимир Зеленський і Путін у телефонній розмові обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі і звільнення утримуваних осіб, можливість продовження контактів у "нормандському форматі".

Тим часом Україна і Франція готують зустріч в нормандському форматі.