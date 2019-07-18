підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 липня 2019, четвер, 17:15 13
Зовнішня політика 2019-07-18T18:30:02+03:00
Українські Новини
Путін обговорив з Макроном Україну і "нормандський формат"

Путін обговорив з Макроном Україну і "нормандський формат"

Путін і Макрон. Фото:
Путін і Макрон. Фото: "ТСН"

Президент Росії Володимир Путін і Президент Франції Еммануель Макрон висловили готовність активізувати роботу з вирішення конфлікту в Україні, в тому числі в рамках "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) після того, як Зеленський закликав Путіна, Трампа, Мей, Меркель і Макрона зустрітися в Білорусі і обговорити всі питання.

Про це сказано в повідомленні на сайті Президента Росії, передають Українські Новини.

"Пыд час бесіди розглянуті перспективи вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту. Виражено готовність активізувати спільну роботу на цьому напрямку, в тому числі в рамках "нормандського формату", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що телефонна розмова Путіна і Макрона відбувся з ініціативи французької сторони.

Вони також обговорили стан справ, що склався після виходу США зі Спільного всеосяжного плану дій із врегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми (СВПД), і обстановку в Сирії.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня Президент України Володимир Зеленський і Путін у телефонній розмові обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі і звільнення утримуваних осіб, можливість продовження контактів у "нормандському форматі".

Тим часом Україна і Франція готують зустріч в нормандському форматі.

Більше новин про: Україна-Росія Еммануель Макрон Путін нормандський формат Франція-Росія

Архів
Новини
У Києві перший температурний антирекорд: вода в Дніпрі різко похолодела 18:34
САП відхрестилася від заяв Ситника про підозру високопоставленій особі 18:29
ДБР взяла на хабарі в $110 тис. за оренду землі голову райадміністрації на Рівненщині 18:22
Макрон приїде в Москву на святкування 9 травня в наступному році 18:17
Путін підтвердив можливість реалізації "газових домовленостей" між Медведчуком і Медведєвим 18:11
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Підберезник
Видео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:28
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
У судовій реформі Порошенка вистояли принципові суди, зокрема, ОАСК, - Пилипенко 13:55
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok