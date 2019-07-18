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18 липня 2019, четвер, 15:22 10
Політика 2019-07-18T16:15:01+03:00
Українські Новини
Команда Зеленського хоче "робити велике кіно" і мріє про "Оскар", - Шефір

Команда Зеленського хоче "робити велике кіно" і мріє про "Оскар", - Шефір

Сергій Шефір. Фото: Макс Требухов/
Сергій Шефір. Фото: Макс Требухов/"Лівий берег"

Перший помічник Президента Сергій Шефір заявив про те, що команда Президента Володимира Зеленського хоче робити велике кіно і мріє завоювати кінопремію "Оскар".

Про це Шефір сказав в інтерв'ю виданню "Лівий Берег" у відповідь на питання про можливість повернутися в професію продюсера, передають Українські Новини.

"Я рахую дні, коли повернуся до роботи. Ми хочемо робити велике кіно. Взагалі наша мрія - це "Оскар", - заявив Шефір.

Перший помічник зазначив, що не знає, чи повернеться Зеленський після відходу з поста Президента до акторської діяльності, але впевнений, що той залишиться в кінобізнесі як продюсер.

"Володимир Олександрович уже давно не просто актор, а продюсер з великої літери. Він сценарист, організатор, движок-паровозик, який рухає вагончики. Бути йому чи не бути актором після президентства - питання, на яке мені самому цікаво почути відповідь. Але я впевнений, що він зможе залишитися продюсером і створювати велике хороше кіно", - сказав Шефір.

Він додав, що команда Зеленського не вважає "Квартал 95" запасним аеродромом, а розглядає його як справу всього життя, від якої вони тимчасово відійшли.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня Зеленський призначив першим помічником Президента Сергія Шефіра.

Шефір народився в 1964 році в Кривому Розі.

Сценарист і продюсер, директор "Студії Квартал-95" (спільно з братом Борисом Шефіром і Володимиром Зеленським).

Брав участь у написанні сценаріїв до фільмів "Службовий роман. Наш час" (2011), "Ржевський проти Наполеона" (2012), "8 перших побачень" (2012) тощо, серіалу "Свати 5" (2011).

Був продюсером фільмів "Я буду поруч" (2012), "Ржевський проти Наполеона" (2012), "8 перших побачень" (2012) тощо, серіалів "Татусі" (2011), "Дівоче полювання" (2011), " матусі 2 "(2012) тощо.

Також Шефір вважає своїм основним завданням стежити, щоб Зеленський "залишався людиною". Крім того, за словами Шефіра, команда Зеленського працює над створенням нового телеканалу для широких мас.

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