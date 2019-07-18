Шефир считает своей основной задачей следить, чтобы Зеленский "оставался человеком"

Первый помощник Президента Сергей Шефир назвал своей основной задачей следить, чтобы Владимир Зеленский "оставался человеком".

Об этом Шефир сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

"Рассуждая о моих функциях, мы с ним (Зеленским) пришли к выводам, что моя основная задача - быть рядом и следить за тем, чтобы он, став политиком, остался человеком. Потому что очень часто, когда занимаешь какую-то большую должность, тебя начинают окружать люди, говорящие лишь хвалебные речи и ведущие тебя не в том направлении", - сказал он

Шефир отметил, что уважает Зеленского и не видит у него никаких комплексов, кроме "комплекса суперпорядочности".

В то же время первый помощник Президента признает, что у него возникают разногласия с главой Офиса Президента Андреем Богданом.

"У нас с ним (Богданом) в целом нормальные отношения, хотя случаются и стычки... Он любит перебивать в разговоре, что мне не нравится. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной и если это направить в правильное русло...", - подчеркивает Шефир.

По его словам, у Богдана шикарное чувство юмора.

Как сообщали Українськi Новини, Шефир также заяивл, что команда Владимира Зеленского работает над созданием информационно-развлекательного канала.