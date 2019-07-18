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18 июля 2019, четверг, 10:46 97
Президент 2019-07-18T10:51:46+03:00
Українські Новини
Шефир считает своей основной задачей следить, чтобы Зеленский "оставался человеком"

Шефир считает своей основной задачей следить, чтобы Зеленский "оставался человеком"

Первый помощник Президента Сергей Шефир назвал своей основной задачей следить, чтобы Владимир Зеленский "оставался человеком".

Об этом Шефир сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

"Рассуждая о моих функциях, мы с ним (Зеленским) пришли к выводам, что моя основная задача - быть рядом и следить за тем, чтобы он, став политиком, остался человеком. Потому что очень часто, когда занимаешь какую-то большую должность, тебя начинают окружать люди, говорящие лишь хвалебные речи и ведущие тебя не в том направлении", - сказал он

Шефир отметил, что уважает Зеленского и не видит у него никаких комплексов, кроме "комплекса суперпорядочности".

В то же время первый помощник Президента признает, что у него возникают разногласия с главой Офиса Президента Андреем Богданом.

"У нас с ним (Богданом) в целом нормальные отношения, хотя случаются и стычки... Он любит перебивать в разговоре, что мне не нравится. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной и если это направить в правильное русло...", - подчеркивает Шефир.

По его словам, у Богдана шикарное чувство юмора.

Как сообщали Українськi Новини, Шефир также заяивл, что команда  Владимира Зеленского работает над созданием информационно-развлекательного канала.

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