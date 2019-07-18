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18 июля 2019, четверг, 10:11 9
Президент 2019-07-18T10:16:45+03:00
Українські Новини
Команда Зеленского работает над созданием нового телеканала для широких масс, - Шефир

Команда Зеленского работает над созданием нового телеканала для широких масс, - Шефир

Телевидение. Фото: pixabay
Телевидение. Фото: pixabay

Команда Президента Владимира Зеленского работает над созданием информационно-развлекательного канала.

Об этом в интервью интернет-изданию "Левый берег" сообщил первый помощник Президента Сергей Шефир, передают Українськi Новини.

"Мы ведем работу по созданию канала, который был бы сильным информационно. То ли это будет интернет-платформа, то ли спутниковый канал. Мы проигрываем очень сильно информационно и не только России, а и внутри страны. У нас все каналы принадлежат тем или иным людям, которые держат их, чтобы защитить себя... Мое мнение: сугубо новостной канал никогда не станет мегапопулярным. Для широких масс нужно делать развлекательно-информационный, чтобы и новости, и сериалы, и развлекательные программы. Мы мечтаем о таком формате", - сказал он.

Также Шефир отметил, что команда Зеленского планирует после пребывания во власти вернуться в кинопроизводство.

По его словам, сам Зеленский хочет заняться продюсированием.

Также первый помощник считает нормальным участие действующего Президена в развлекательных шоу.

"Хотите мое личное мнение? Даже сейчас, если бы вдруг он вышел в концерте "Вечернего квартала" первым номером и просто бы сказал приветственный, вступительный монолог красивый, я лично в этом ничего плохого не вижу... Я считаю, что это нормально. Вы не понимаете нашу психологию просто", - заявил он.

Шефир отметил, что за концерт Зеленский ранее получал около 1 тыс. долларов.

Как сообщали Українськi Новини, 21 мая Зеленский назначил первым помощником Президента Сергея Шефира.

Тем временем продюсер "1+1" считает, что Зеленский наверняка что-то должен Игорю Коломойскому.

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