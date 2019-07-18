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18 липня 2019, четвер, 14:45 19
Економіка 2019-07-18T16:00:03+03:00
Українські Новини
НБУ очікує транш $2 млрд від МВФ за новою програмою цього року

НБУ очікує транш $2 млрд від МВФ за новою програмою цього року

МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Національний банк очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду, з яким Україна може продовжити переговори у вересні, у розмірі 2 млрд доларів за новою програмою співпраці в 4 кварталі.

Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передають Українські Новини.

"У 4 кварталі ми очікуємо, що буде нова програма з МВФ, вона почнеться і Україна отримає 2 млрд доларів цього року і на 2 млрд доларів у наступні роки в рамках програми структурного фінансування", - зазначив заступник голови.

Він додав, що якщо це виділення відбудеться трохи раніше і трохи пізніше, то це не вплине на макроекономічні показники, крім золотовалютних резервів.

Як повідомляли Українські Новини, місія Міжнародного валютного фонду покинула Україну і готова повернутися в Україну після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Також Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.

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