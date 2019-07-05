МВФ может продолжить переговоры с Украиной в сентябре

Международный валютный фонд намерен продолжить переговоры по сотрудничеству с Украиной во второй половине сентября - после внеочередных выборов Верховной Рады и возможного назначения нового состава Кабинета Министров.

Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с результатами последних переговоров представителей Украины и МВФ.

"Если говорить о возобновлении переговоров, то по последним данным миссию (МВФ) в Киеве можно ожидать во второй половине сентября, после проведения выборов (в конце июля)", - сказал он.

В конце мая текущего года миссия МВФ покинула Украину и заявила, что готова вернуться после досрочных выборов Верховной Рады и назначения нового состава Кабинета Министров.

Как сообщали Українськi Новини, миссия Международного валютного фонда покинула Украину и готова вернуться в Украину после досрочных выборов Верховной Рады и назначения нового состава Кабинета Министров.

Ранее Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша.