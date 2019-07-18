МЗС звинуватив союз угорців у сепаратизмі через скандальну ілюстрацію в місцевій газеті

Міністерство закордонних справ закликає Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України ініціювати кримінальне провадження за фактом публікації товариством угорців сепаратистської ілюстрації в газеті "Карпаталія" з приналежністю Угорщині низки територій України.\r\nПро це заступник міністра закордонних справ Євген Божок заявив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні говориться, що на передовій шпальті газети "Карпаталія" громадської організації "Товариство угорської культури Закарпаття" під гаслом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність Угорщини низка територій України.\r\nБожок звинувачує редакцію газети в сепаратизмі та закликає Генпрокуратуру і СБУ ініціювати провадження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, МЗС викликав посла Угорщини Ийдярто через недружні висловлювання міністра закордонних справ Сійярто в рамках міжнародної конференції з питань реформ в Україні в Торонто (Канада), які не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії" і попереднім домовленостям.\r\nРаніше глава МЗС Угорщини Сійярто назвав мовний закон "неприйнятним".\r\nТим часом Зеленський сподівається, що Угорщина відновить підтримку України в європейській та євроатлантичній інтеграції.