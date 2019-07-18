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18 липня 2019, четвер, 14:30 18
Зовнішня політика 2019-07-18T16:00:03+03:00
Українські Новини
МЗС звинуватив союз угорців у сепаратизмі через скандальну ілюстрацію в місцевій газеті

МЗС звинуватив союз угорців у сепаратизмі через скандальну ілюстрацію в місцевій газеті

Скандальна обкладинка періодичного видання «Karpatalja». Фото: mukachevo.net
Скандальна обкладинка періодичного видання «Karpatalja». Фото: mukachevo.net

Міністерство закордонних справ закликає Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України ініціювати кримінальне провадження за фактом публікації товариством угорців сепаратистської ілюстрації в газеті "Карпаталія" з приналежністю Угорщині низки територій України.

Про це заступник міністра закордонних справ Євген Божок заявив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

У повідомленні говориться, що на передовій шпальті газети "Карпаталія" громадської організації "Товариство угорської культури Закарпаття" під гаслом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність Угорщини низка територій України.

Божок звинувачує редакцію газети в сепаратизмі та закликає Генпрокуратуру і СБУ ініціювати провадження.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС викликав посла Угорщини Ийдярто через недружні висловлювання міністра закордонних справ Сійярто в рамках міжнародної конференції з питань реформ в Україні в Торонто (Канада), які не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії" і попереднім домовленостям.

Раніше глава МЗС Угорщини Сійярто назвав мовний закон "неприйнятним".

Тим часом Зеленський сподівається, що Угорщина відновить підтримку України в європейській та євроатлантичній інтеграції.

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