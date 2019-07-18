Зеленський наполягає на скликанні позачергового засідання Ради

Президент Володимир Зеленський наполягає на скликанні головою Верховної Ради Андрієм Парубієм позачергового засідання парламенту.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook і опублікував відповідне звернення до Парубія, передають Українські Новини.

Зеленський зазначає, що, відповідно до статті 90 Конституції, повноваження Ради припиняються в день відкриття першого засідання парламенту нового скликання.

"А ви замість цього влаштовуєте собі майже двомісячні канікули до початку першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Хочу нагадати Вам і іншим народним депутатам України, що ОДИН ДЕНЬ (!) роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн грн. Відмовою в скликанні позачергового засідання Верховної Ради України ви не просто самоусунулися від роботи на благо України і українців, а й виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету", - написав Зеленський.

Зеленський висловлює жаль, що депутати не можуть зібратися на один день і прийняти надважливі закони з питань діяльності Вищого антикорупційного суду, відстрочення відповідальності власників автомобілів з європейської реєстрацією і повернення норми про незаконне збагачення.

Зеленський зазначає, що сесія триває до 19 липня, і закликає Парубія виконати вимоги законодавства, скликати позачергове засідання Ради і розглянути запропоноване ним у листі від 16 липня питання

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський ініціював скликання позачергового засідання Ради на 18 липня.

Парубій йому відповів, що скликання позачергового засідання Ради неможливе, так як останнє пленарне засідання 10-ї сесії Ради 8-го скликання відбулося 12 липня, і за законом можна скликати на вимогу Президента позачергову сесію Ради.

Тим часом, депутати попрощалися з Радою - заспівали гімн України і сфотографувалися на пам'ять, а Верховна Рада на пленарному засіданні 12 липня закрила десяту сесію.