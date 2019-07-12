Президент ініціює перезапуск судової реформи через Верховну Раду, - Рябошапка

Заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка повідомив, що Володимир Зеленський планує внести до Верховної Ради новий законопроект про судову реформу.

Про це він сказав Українським Новинам.

«Через Верховну Раду (буде перезапущено судова реформа). При чому тут Конституційний суд? Він ці проблеми не вирішить. Цей варіант ми взагалі не розглядаємо», - сказав він.

За його словами, президентська комісія з питань правової реформи повинна найближчим часом розробити і представити концепцію реформування судової системи, а також відповідні законопроекти, які будуть представлені в український парламент.

Раніше Руслан Рябошапка заявляв, що найчастіше рішення, прийняті «реформованими» судовими інстанціями далекі від українського законодавства та вимог Конституції. На його думку, такі рішення були «очевидним свідченням провалу судової реформи», яка проходила під контролем адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка.

Саме в зв'язку з цим була створена група експертів для оцінки результатів судової реформи та вирішення проблем функціонування судової гілки влади.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.

Зеленський хоче створити експертну групу для оцінки результатів судової реформи.

Раніше представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінив судову реформу Порошенко на три з мінусом.