підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 липня 2019, четвер, 11:49 18
Президент 2019-07-18T14:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський просить розслідувати перерахування спецекспортерами оборонної сфери $30 млн на офшори

Зеленський просить розслідувати перерахування спецекспортерами оборонної сфери $30 млн на офшори

Президент Володимир Зеленський просить правоохарнителей розслідувати перерахування спецекспортерами оборонної сфери 30 млн доларів на рахунки офшорних компаній в 2014-2019 роках.

Про це він повідомив на засіданні національної ради з питань антикорупційної політики, передають Українські Новини.

"Днями ми передали в правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості. Як виявилося, протягом 5 років діяльності попередньої влади спецекспортери лише з деяких сумнівних контрактів перерахували майже 30 млн доларів США на рахунки офшорних компаній", - сказав він.

Подробиць глава держави не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив херсонським губернатором Гусєва, який фігурував у справах про корупцію в армії.

Раніше чиновник Міноборони привласнив коштидержпідприємства "Антонов".

Тим часом ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлю бракованих бронежилетів для армії. Після чого Державне бюро розслідувань вилучило браковані бронежилети у справі про закупівлю їх Міністерством оборони.

Більше новин про: Володимир Зеленський Корупція в Міноборони

Архів
Новини
Кличко відсторонив керівництво Святошинського дитячого будинку-інтернату та призначив службове розслідування 14:18
Новообраний Європарламент закликав Росію звільнити 24 полонених моряків та інших українських заарештованих 14:10
Хто балотується по 212 округу в Києві: син Гриценка, колишній мер столиці і ресторатор 14:01
Перед вихідними дощі залишать Україну, а деякі регіони накриє літня спека 14:00
Зеленський наполягає на скликанні позачергового засідання Ради 13:46 Документ
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
Зеленський в Миколаєві. Скріншот відео НикВести
Далі самі розбирайтеся: Зеленський на підвищених тонах поспілкувався з директором аеропорту в Миколаєві 16:05
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці 16:40
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
У судовій реформі Порошенка вистояли принципові суди, зокрема, ОАСК, - Пилипенко 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok