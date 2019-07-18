Зеленський просить розслідувати перерахування спецекспортерами оборонної сфери $30 млн на офшори

Президент Володимир Зеленський просить правоохарнителей розслідувати перерахування спецекспортерами оборонної сфери 30 млн доларів на рахунки офшорних компаній в 2014-2019 роках.

Про це він повідомив на засіданні національної ради з питань антикорупційної політики, передають Українські Новини.

"Днями ми передали в правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості. Як виявилося, протягом 5 років діяльності попередньої влади спецекспортери лише з деяких сумнівних контрактів перерахували майже 30 млн доларів США на рахунки офшорних компаній", - сказав він.

Подробиць глава держави не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив херсонським губернатором Гусєва, який фігурував у справах про корупцію в армії.

Раніше чиновник Міноборони привласнив коштидержпідприємства "Антонов".

Тим часом ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлю бракованих бронежилетів для армії. Після чого Державне бюро розслідувань вилучило браковані бронежилети у справі про закупівлю їх Міністерством оборони.