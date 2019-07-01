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01 июля 2019, понедельник, 13:28 438
Силовые структуры 2019-07-01T13:28:01+03:00
Українські Новини
Чиновник Минобороны присвоил средства госпредприятия "Антонов"

Чиновник Минобороны присвоил средства госпредприятия "Антонов"

СБУ. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ. Фото: пресс-служба СБУ

Общество не успело отойти от громкого скандала о хищении в "Укроборонпроме", как контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили еще одну схему присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины. Об этом говорится в сообщении прес-службы СБУ, передают Українські Новини.


Было установлено, что полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов". Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, которые были на ремонте. 

«На самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам», - сказано в нем.

Во время обысков были найдены проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы, документы о выводе незаконно полученных средств в одной из стран Западной Европы.

Найденные при обыске документы. Фото: пресс-служба СБУ Найденные при обыске документы. Фото: пресс-служба СБУ

Следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.


Задержанный чиновник Минобороны. Фото: пресс-служба СБУЗадержанный чиновник Минобороны. Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, ранее СБУ заявила, что фирма экс-начальника Генштаба поставляла контрабандой с России запчасти для ЗРК для продажи их Министерству обороны.

Также Минобороны обвинили в махинациях с недостаточным обеспечением военных жильем.

Тем временем Кабмин увеличил сумму на проведения аудита "Укроборонпрома", который так и не начался. 


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