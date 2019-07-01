Чиновник Минобороны присвоил средства госпредприятия "Антонов"

Общество не успело отойти от громкого скандала о хищении в "Укроборонпроме", как контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили еще одну схему присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины. Об этом говорится в сообщении прес-службы СБУ, передают Українські Новини. Было установлено, что полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов". Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, которые были на ремонте. «На самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам», - сказано в нем.Во время обысков были найдены проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы, документы о выводе незаконно полученных средств в одной из стран Западной Европы.\r\nНайденные при обыске документы. Фото: пресс-служба СБУ \r\nСледователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.\r\nЗадержанный чиновник Минобороны. Фото: пресс-служба СБУ\r\nНапомним, ранее СБУ заявила, что фирма экс-начальника Генштаба поставляла контрабандой с России запчасти для ЗРК для продажи их Министерству обороны. Также Минобороны обвинили в махинациях с недостаточным обеспечением военных жильем. Тем временем Кабмин увеличил сумму на проведения аудита "Укроборонпрома", который так и не начался.