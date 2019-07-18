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18 липня 2019, четвер, 10:50 8
Фінанси 2019-07-18T11:15:01+03:00
Українські Новини
Рубль подорожчав: курс російської нацвалюти на 18 липня

Рубль подорожчав: курс російської нацвалюти на 18 липня

Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У четвер, 18 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 18 липня, впав на 2 копійки і становить 3,67 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу виріс на 2 копійки і становить 4,22 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках 17 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,67 4,22
Максимальний 4,02 5,00
Мінімальний 3,00 4,06

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 липня на 0,20 коп. до 25,8621 UAH/USD.

Аналітики прогнозують, що долар має всі шанси до 20 липня на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки.

Тим часом, долар завмер, а євро в обмінниках підскочив: курс готівкових валют на 18 липня.

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