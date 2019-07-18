Рубль подорожчав: курс російської нацвалюти на 18 липня

У четвер, 18 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 18 липня, впав на 2 копійки і становить 3,67 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу виріс на 2 копійки і становить 4,22 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в обмінниках 17 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,67\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n3,00\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 липня на 0,20 коп. до 25,8621 UAH\/USD.\r\nАналітики прогнозують, що долар має всі шанси до 20 липня на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки.\r\nТим часом, долар завмер, а євро в обмінниках підскочив: курс готівкових валют на 18 липня.