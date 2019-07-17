Рубль подорожал после падения: курс российской нацвалюты на 17 июля

Во среду, 17 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 16 июля, подскочил на 7 копеек и составил 3,69 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи также остался без изменений и составил 4,20 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в обменниках 17 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,69\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,03\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Доллар и евро подскочили в обменниках: курс наличных валют на 17 июля.\r\nКроме того, гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.\r\nТем временем инфляция может превысить прогноз НБУ почти вдвое во 2 полугодии: что подорожает.