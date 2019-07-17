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17 июля 2019, среда, 10:44 204
Финансы 2019-07-17T14:00:04+03:00
Українські Новини
Рубль подорожал после падения: курс российской нацвалюты на 17 июля

Рубль подорожал после падения: курс российской нацвалюты на 17 июля

Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

Во среду, 17 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 16 июля, подскочил  на 7 копеек и составил 3,69 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи также остался без изменений и составил 4,20 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках 17 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,69 4,20
Максимальный 4,03 5,00
Минимальный 2,50 4,07

Как сообщали Українські Новини, Доллар и евро подскочили в обменниках: курс наличных валют на 17 июля.

Кроме того, гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.

Тем временем инфляция может превысить прогноз НБУ почти вдвое во 2 полугодии: что подорожает.

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