Рубль подорожал после падения: курс российской нацвалюты на 17 июля

Во среду, 17 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 16 июля, подскочил на 7 копеек и составил 3,69 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи также остался без изменений и составил 4,20 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках 17 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,69 4,20 Максимальный 4,03 5,00 Минимальный 2,50 4,07

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