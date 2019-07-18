Газ для населення подешевшав: як літня економія позначиться на платіжках взимку

Українці, які використовують газ у побутових цілях, в липні знову заощадять на оплату за нього. "Нафтогаз" повідомив про зниження ціни газу майже на 12%. Це, нагадаємо, другий за останні два місяці здешевлення блакитного палива. Але експерти кажуть, що вже з серпня можливе подорожчання, пише "Сьогодні".

Як повідомив департамент комунікацій "Нафтогазу", компанія знижує ціну газу для споживачів в липні на 11,7%, або майже на 65 коп. за куб. м (без урахування ПДВ і витрат на транспортування). Це друге поспіль здешевлення: в червні ціну знизили на 44 коп. за куб. м, або на 7,3%, в порівнянні з травнем. Кінцева вартість газу в регіонах залежить від тарифу на його розподіл, встановленого НКРЕКП для кожного обл- або міськгазу, але в середньому ціни відрізняються на 30-50 коп. / Куб. м. Для Києва в травні газ коштував 7,81 грн за куб. м, в червні - 7,27 грн, в липні очікується близько 6,5 грн. Причину здешевлення в "Нафтогазі" пояснюють новою формулою розрахунку ціни, яку затвердив Кабмін в червні цього року.

"Використовуються ринкові методи: аналізуємо чотири показники - ціну для комерційних споживачів і дані МЕРТ про середньої митної вартості газу за минулий місяць, середню ціну на Українській Енергобіржа (УЕБ) і ціну за постановою КМ №867 від 19 жовтня 2018 року - і вибираємо саму низьку. Найменшою виявилася ціна на УЕБ, по ній і визначена вартість газу для населення на липень ", - роз'яснили нам у департаменті комунікацій.

Фахівці енергоринку говорять, що Кабмін прийняв ефективне рішення, яке змусило "Нафтогаз" автоматично змінювати ціну газу для споживачів в залежності від європейського ринку.

"Але споживачі від цього виграли трохи, адже влітку газ витрачається тільки на приготування їжі і підігрів води, - зазначив енергоексперт Валентин Землянський. - Оціночно на одного споживача з газплити економія в червні становила близько 2 грн на місяць, з газколонки - близько 5 грн, в липні вона буде трохи більше. Але ціни на газ в Європі вже пішли вгору, тому в серпні дешевшати він навряд чи буде, а у вересні точно подорожчає ".

Співголова фонду енергостратегії Дмитро Марунич каже, що зараз "Нафтогаз" активно закуповує дешевий газ і закачує його в підземні сховища.

"Ціна була близько 120 доларів (3200 грн) за 1000 куб. М без доставки, а споживачам газовий монополіст зараз продає паливо по 4905 грн за 1000 куб. М, тобто з урахуванням усіх витрат прибуток" Нафтогазу "оціночно близько 40%", - підрахував експерт. - Очевидно, що взимку, коли газ подорожчає, прибуток зросте в рази, і сплатить її населення. Потрібно, щоб держава обмежила апетити монополіста ".

Обидва опитаних виданням експерта кажуть, що газ для населення, а потім "комуналка" подорожчають автоматично, тому що постанова Кабміну вимагає, щоб поточна ціна газу була не нижче, ніж на євроринку, навіть якщо паливо було куплено раніше дешевше.

"Ф'ючерси (передоплата) на євроринку вже пішли вгору на 25%, і це не межа, тому восени і взимку за газ нам доведеться платити і 10 грн за куб. М, - прогнозує Марунич. - Подорожчає газ і для комунальних підприємств, що поступово призведе до зростання тарифів на тепло і гарячу воду до 10% ".

Землянський нагадав, що Кабмін встановив граничні ціни за опалення квартир і гарячу воду, які в багатьох регіонах нижче діючих тарифів.

"А щоб комунальники не зазнали збитків, держава зобов'язана обмежити і ціну на газ або дозволити її купувати у "Нафтогазу" зараз за передоплатою, як на євроринках. Інакше в умовах монополії виходить не зовсім ринок", - говорить експерт.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським, а Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени.

Тим часом Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення.