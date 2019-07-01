Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+"

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді врегулювати законодавство для зниження вартості електричної енергії.

Відповідний законопроект №10401 зареєстрований у Раді 26 червня, передають Українські Новини.

Проект закону про внесення змін до деяких законів України визначено як неотложний.Согласно тексту законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії", пропонувалося перенести запуск нової моделі ринку електроенергії з 1 липня на 1 вересня 2019 року і до 1 липня затвердити порядок здійснення тестових операцій на ринку електроенергії.

Також законопроектом пропонується змінити формулу розрахунку вартості енергетичного вугілля для українських теплоелектростанцій (ТЕС) з урахуванням реально обґрунтованих витрат на виробництво електроенергії.

Відзначається, що при розрахунку прогнозної ціни продажу електричної енергії в оптовий ринок електричної енергії України виробниками, які працюють за ціновими заявками, обов'язково враховується, що ціна енергетичного вугілля не може перевищувати вартість, розраховану за формулою: Цнпк = Цвін × Іс + Цвт

Де Цнпк - ціна енергетичного вугілля;

Цвін - індикативна ціна вугілля, яка визначається на підставі середньої ціни на європейському ринку (на основі середніх індексів API2 на умовах CIF в основних портах Західної Європи Амстердам - Роттердам - Антверпен) за 12 місяців, що передують місяцю встановлення прогнозованої оптової ринкової ціни, яка розраховується з урахуванням середньозваженого курсу на міжбанківському ринку (на час встановлення офіційного курсу гривні).

Іс - дисконт на вміст сірки, цей показник встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) на рівні від 0,9 до 0,99;

Цвт - середня вартість транспортування вугілля залізничним транспортом по території України, розрахована за 12 місяців, що передують місяцю розрахунку економічно обґрунтованої вартості вугілля.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді відтермінувати впровадження нового ринку електроенергії на рік.

Герус заявив, що Зеленський жартував і не обіцяв знизити тарифи. Також КС визнав незаконним створення Порошенком НКРЕКП, яка ввела "Роттердам+".