подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Все воруют с улыбкой на лице: Зеленский рассказал, планирует ли работать с людьми из нынешнего правительства
17 июля 2019, среда, 23:15 1450
Политика 2019-07-17T23:25:22+03:00
Українські Новини
Все воруют с улыбкой на лице: Зеленский рассказал, планирует ли работать с людьми из нынешнего правительства

Все воруют с улыбкой на лице: Зеленский рассказал, планирует ли работать с людьми из нынешнего правительства

Владимир Зеленский. Фото: president.gov
Владимир Зеленский. Фото: president.gov

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность работы с некоторыми людьми из нынешнего правительства. Об этом Зеленский сказал видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент", передают Українськi Новини.

"Я думаю, что нам за последние 30 лет уже достаточно компромиссов. Хочется нормальных, честных людей в правительство. Молодых, свежих, ну действительно. Хотя я должен сказать, что в этом правительстве есть пара людей, "незашкваренных", как говорится, с которыми мы может будем работать. Но это мы будем решать", - заявил Президент.

Президент также отметил, что в нынешней политике ему нельзя никому верить. 

"Кроме нашего узкого круга, все врут. Все берут взятки, все воруют и при этом с улыбкой на лице. То есть цинизм высшего уровня", - сказал Зеленский.

Он также сказал, что ему хотелось бы, чтобы его команда вошла в историю, чтобы ее уважали.

Как сообщали Українськi Новини, по данным "Опоры", ролик Зеленского в Tesla о выборах нарушает избирательные принципы.

Ранее Зеленский в своей Tesla рассказал, как правильно голосовать на выборах в Раду.

Больше новостей о: Верховная Рада Взяточничество Владимир Зеленский

Архив
Новости
В Польше столкнулись цементовоз и Mazda, погиб украинец 23:55
Все партнеры против, чтобы я звонил Путину: Зеленский рассказал о разговоре с президентом РФ 23:35
Все воруют с улыбкой на лице: Зеленский рассказал, планирует ли работать с людьми из нынешнего правительства 23:15
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Зеленский хочет, чтобы малообеспеченные не оплачивали коммуналку 22:45
ТКГ договорилась о перемирии на время сбора урожая 22:20
больше новостей
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК, - Пилипенко 13:55
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok