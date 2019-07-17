Все воруют с улыбкой на лице: Зеленский рассказал, планирует ли работать с людьми из нынешнего правительства

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность работы с некоторыми людьми из нынешнего правительства. Об этом Зеленский сказал видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент", передают Українськi Новини.

"Я думаю, что нам за последние 30 лет уже достаточно компромиссов. Хочется нормальных, честных людей в правительство. Молодых, свежих, ну действительно. Хотя я должен сказать, что в этом правительстве есть пара людей, "незашкваренных", как говорится, с которыми мы может будем работать. Но это мы будем решать", - заявил Президент.

Президент также отметил, что в нынешней политике ему нельзя никому верить.

"Кроме нашего узкого круга, все врут. Все берут взятки, все воруют и при этом с улыбкой на лице. То есть цинизм высшего уровня", - сказал Зеленский.

Он также сказал, что ему хотелось бы, чтобы его команда вошла в историю, чтобы ее уважали.

Как сообщали Українськi Новини, по данным "Опоры", ролик Зеленского в Tesla о выборах нарушает избирательные принципы.

Ранее Зеленский в своей Tesla рассказал, как правильно голосовать на выборах в Раду.