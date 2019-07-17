Всі партнери проти, щоб я телефонував Путіну: Зеленський розповів про розмову з президентом РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, оскільки "це питання насамперед України". Про це глава держави сказав в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Зе!Президент", передають Українські Новини.\r\n"Всі, скажімо так, партнери України проти того, щоб я телефонував Путіну. Я вирішив подзвонити Путіну, тому що це питання насамперед України", - заявив Зеленський.\r\nЗеленський також підкреслив, що український уряд має дякувати західним партнерам за підтримку, але при цьому і повинен мати свою думку. \r\nПрезидент висловив здивування, чому політики вважають, що через прямі переговори з Росією можуть бути зняті санкції.\r\n"Я, чесно кажучи, цієї моделі не розумію. Я думав, що санкції вводяться не через мої розмови з Президентом Російської Федерації, а санкції вводяться тому, що у нас забрали Крим і що підтримують тимчасово окуповані території", - сказав Зеленський.\r\nПрезидент повідомив, що Володимир Путін запропонував обмін полонених "всіх на всіх", проте Зеленський сказав, що це неможливо, поки списки українських полонених не збігаються з реальною кількістю людей, затриманих Росією.\r\nВолодимир Зеленський запропонував для початку обміняти полонених, зазначених в існуючих списках і звільнити моряків.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.\r\nТакож Зеленський закликає Путіна, Президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і Президента Франції Емануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.