Всі партнери проти, щоб я телефонував Путіну: Зеленський розповів про розмову з президентом РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну , оскільки "це питання насамперед України". Про це глава держави сказав в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Зе!Президент", передають Українські Новини.

"Всі, скажімо так, партнери України проти того, щоб я телефонував Путіну. Я вирішив подзвонити Путіну, тому що це питання насамперед України", - заявив Зеленський.

Зеленський також підкреслив, що український уряд має дякувати західним партнерам за підтримку, але при цьому і повинен мати свою думку.

Президент висловив здивування, чому політики вважають, що через прямі переговори з Росією можуть бути зняті санкції.

"Я, чесно кажучи, цієї моделі не розумію. Я думав, що санкції вводяться не через мої розмови з Президентом Російської Федерації, а санкції вводяться тому, що у нас забрали Крим і що підтримують тимчасово окуповані території", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що Володимир Путін запропонував обмін полонених "всіх на всіх", проте Зеленський сказав, що це неможливо, поки списки українських полонених не збігаються з реальною кількістю людей, затриманих Росією.

Володимир Зеленський запропонував для початку обміняти полонених, зазначених в існуючих списках і звільнити моряків.

Як повідомляли Українські Новини, ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.

Також Зеленський закликає Путіна, Президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і Президента Франції Емануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.