ЄС виділить $3,4 млн на проведення реформи українського парламенту

Європейський союз у рамках Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) виділить 3,4 млн доларів на проведення реформи парламенту протягом 2019-2021 років.

Про це сказано в документах, представлених у рамках прес-конференції Постійного представника ПРООН в Україні Дафіни Герчевої, передають Українські Новини.

Зазначається, що проект ЄС і ПРООН щодо реформування Верховної Ради розрахований на 2 роки.

У рамках проекту планується створення офісу парламентської реформи (ОПР), який є ключовим компонентом проекту і дорадчою групою для керівництва й Апарату Ради, керівництво роботою якого буде здійснювати голова Ради.

"Один із компонентів цієї програми - це підтримка потенціалу та функціоналу секретаріату через роботу так званого офісу реформ, оскільки секретаріат - це кістяк будь-якого парламенту в будь-якій країні і ми зобов'язані забезпечити, щоб цей кістяк мав правильну структуру, щоб були правильно і прозоро налагоджені процеси і щоб там працювали люди, які можуть акумулювати ці знання, передавати їх, контролювати, координувати процес вже в парламенті", - сказала Герчева.

При цьому мета проекту полягає в поліпшенні законодавчого процесу та парламентського контролю, збільшенні інституційної спроможності Ради та її Апарату, у збільшенні прозорості та діалогу з суспільством.

"Йдеться про те, щоб посилити реалізацію й імплементацію комунікаційної стратегії. Вона була запущена в 2018 році. Але я хочу сказати, що не дуже у нас поки комунікація працює. І ще одне, на чому ми концентруємо увагу - це електронний парламент або діджиталізація роботи нашої Верховної Ради. Відповідно, електронне голосування, оптимальна робота веб-сайту і повна прозорість, щоб люди знали, які закони приймаються, на якому етапі вони там є і що взагалі в тих законах є", - зазначила представник ПРООН.

Також, зі слів Герчевої, в рамках реалізації проекту з реформування парламенту ООН має намір проводити стажування новообраних депутатів Ради.

"Через тиждень у нас будуть парламентські вибори і в нас така дуже комплексна програма з підготовки або навіть стажування, тому що всі ми розуміємо, що прийде у Верховну Раду велика кількість людей нових, які поки що не орієнтуються у своєму функціоналі, який вони будуть виконувати і, власне, очікуваннях виборців. Необхідно, щоб люди, які йдуть до Верховної Ради, розуміли, чим вони там будуть займатися і займалися б цим ефективно і з користю", - сказала вона.

Герчева наголосила, що на сьогодні ведуться переговори з Апаратом Ради і після формування нового парламенту представники ООН мають намір розпочати процес підготовки новообраних депутатів.

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