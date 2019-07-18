Рейтинг "Платформи" Бойка так само у 7 разів більше рейтингу ОБ Ахметова

Український інститут соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка та центр "Соціальний моніторинг", за результатами проведеного опитування повідомили, що рейтинг популярності політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" в 7 разів вище рейтингу "Опозиційного блоку - партія миру і розвитку".

Відповідні результати опитування були оприлюднені на прес-конференції у середу, 17 липня.

А саме, 15,1% респондентів, які будуть голосувати та визначилися з вибором, готові підтримати "Опозиційну платформу - За життя", а за "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - 2,3%.

5-відсотковий бар'єр долають 4 партії серед тих опитаних, хто буде голосувати та визначився з вибором.

42,5% респондентів, серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 15,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,1% - "Європейську солідарність", 7,6% - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради України.

Також 4,8% опитаних висловили готовність підтримати партію "Голос", 4,8% - "Громадянську позицію", 4,6% - партію "Сила і честь".

2,3% опитаних готові підтримати Радикальну партію Олега Ляшка, 2,3% - "Опозиційний блок", 2% - "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 1,5% - "Українську стратегію Гройсмана", 1,4% - "Партію Шарія".

Інші партії набирають менше 1% голосів.

Опитування проводилося з 3 по 10 липня методом особистого інтерв'ю серед 3 022 повнолітніх респондентів на підконтрольній території України.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, партія Зеленського втрачає голоси на виборах до Ради, а партія Вакарчука - обігнала партію Порошенка.

А згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах до Ради.