На выборах в Раду проходят 4 партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Евросолидарность" и "Батьківщина"

На выборах в Раду проходят 4 партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Евросолидарность" и "Батьківщ

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42,5% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 15,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,1% - "Европейскую солидарность", 7,6% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.

Соответствующие результаты представлены на пресс-конференции в среду, передают Українські Новини.

Таким образом, 5%-й барьер преодолевают 4 партии среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

Также 4,8% опрошенных выразили готовность поддержать партию "Голос", 4,8% - "Гражданскую позицию", 4,6% - партию "Сила и честь".

2,3% опрошенных готовы поддержать Радикальную партию Олега Ляшко, 2,3% - "Оппозиционный блок", 2% - "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,5% - "Украинскую стратегию Гройсмана", 1,4% - "Партию Шария".

Остальные партии набирают менее 1% голосов.

Опрос проводился с 3 по 10 июля методом личного интервью среди 3 022 совершеннолетних респондентов на подконтрольной территории Украины.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.

Как сообщали Українськi Новини, партия Зеленского теряет голоса на выборах в Раду, а Вакарчука - обогнала Порошенко.

Тем временем, согласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.