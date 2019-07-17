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17 липня 2019, середа, 17:20 15
Судова влада 2019-07-17T19:45:02+03:00
Українські Новини
На рахунку партії Порошенка виконавча служба заарештувала 4,3 тис. гривень

На рахунку партії Порошенка виконавча служба заарештувала 4,3 тис. гривень

Петро Порошенко. Трансляція НОТУ
Петро Порошенко. Трансляція НОТУ

Виконавча служба заарештувала 4,3 тис. гривень на банківському рахунку політичної партії "Європейська солідарність" за невиконання судового рішення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив колишній заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов, передають Українські Новини.

Він прикріпив саме рішення Виконавчої служби.

За його словами, Виконавча служба заарештувала рахунки "Євросолідарності" в рамках виграного ним позову про захист честі і гідності.

Портнов додав, що в майбутньому ці кошти будуть примусово перераховані на його особистий рахунок.

Постанова про накладення арешту на грошові кошти партії винесено 16 липня і може бути оскаржено.

Як повідомляли Українські Новини, 8,5% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, готові підтримати партію "Європейська солідарність" на виборах Верховної Ради.

Печерський районний суд Києва дозволив ДБР вилучити документи у Міжнародному інвестиційному банку у справі проти Порошенка.

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