На рахунку партії Порошенка виконавча служба заарештувала 4,3 тис. гривень

Виконавча служба заарештувала 4,3 тис. гривень на банківському рахунку політичної партії "Європейська солідарність" за невиконання судового рішення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив колишній заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов, передають Українські Новини.

Він прикріпив саме рішення Виконавчої служби.

За його словами, Виконавча служба заарештувала рахунки "Євросолідарності" в рамках виграного ним позову про захист честі і гідності.

Портнов додав, що в майбутньому ці кошти будуть примусово перераховані на його особистий рахунок.

Постанова про накладення арешту на грошові кошти партії винесено 16 липня і може бути оскаржено.

Як повідомляли Українські Новини, 8,5% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, готові підтримати партію "Європейська солідарність" на виборах Верховної Ради.

Печерський районний суд Києва дозволив ДБР вилучити документи у Міжнародному інвестиційному банку у справі проти Порошенка.