На рахунку партії Порошенка виконавча служба заарештувала 4,3 тис. гривень

Виконавча служба заарештувала 4,3 тис. гривень на банківському рахунку політичної партії "Європейська солідарність" за невиконання судового рішення.\r\nПро це у своєму Telegram-каналі повідомив колишній заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов, передають Українські Новини.\r\nВін прикріпив саме рішення Виконавчої служби.\r\nЗа його словами, Виконавча служба заарештувала рахунки "Євросолідарності" в рамках виграного ним позову про захист честі і гідності.\r\nПортнов додав, що в майбутньому ці кошти будуть примусово перераховані на його особистий рахунок.\r\nПостанова про накладення арешту на грошові кошти партії винесено 16 липня і може бути оскаржено.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 8,5% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, готові підтримати партію "Європейська солідарність" на виборах Верховної Ради.\r\nПечерський районний суд Києва дозволив ДБР вилучити документи у Міжнародному інвестиційному банку у справі проти Порошенка.