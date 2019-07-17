Потягів до Маріуполя стане більше

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" має намір закупити 10 пасажирських вагонів для формування нового потягу до Маріуполя.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно йому, закупівля стала можливою після внесення на засіданні Кабінету Міністрів 17 липня змін у фінансовий план компанії.

Ці зміни передбачають фінансування закупівель пасажирських вагонів.

"Нові вагони - 2 СВ і 8 купе - будуть поставлені найближчим часом. Завдяки цьому рухомому складу поїзд №9/10 курсуватиме щодня. Зараз він курсує через день", - сказано в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що загалом до Маріуполя курсує 7 пасажирських поїздів дальнього сполучення - №№ 104, 84 і 10 "Київ - Маріуполь", № 96 "Бахмут - Маріуполь", № 142 "Маріуполь - Одеса", № 95 "Харків - Маріуполь", № 70 "Львів - Маріуполь".

Як повідомляли Українські Новини, Україна не може розірвати залізничне сполучення з Росією.

На літо в південному напрямку було запущено 30 додаткових поїздів.

"Укрзалізниця" розглядає можливість перевезення поштових відправлень в пасажирських поїздах.