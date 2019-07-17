підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 липня 2019, середа, 17:22 20
Транспорт 2019-07-17T19:30:03+03:00
Українські Новини
Потягів до Маріуполя стане більше

Потягів до Маріуполя стане більше

Поїзд
Поїзд

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" має намір закупити 10 пасажирських вагонів для формування нового потягу до Маріуполя.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно йому, закупівля стала можливою після внесення на засіданні Кабінету Міністрів 17 липня змін у фінансовий план компанії.

Ці зміни передбачають фінансування закупівель пасажирських вагонів.

"Нові вагони - 2 СВ і 8 купе - будуть поставлені найближчим часом. Завдяки цьому рухомому складу поїзд №9/10 курсуватиме щодня. Зараз він курсує через день", - сказано в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що загалом до Маріуполя курсує 7 пасажирських поїздів дальнього сполучення - №№ 104, 84 і 10 "Київ - Маріуполь", № 96 "Бахмут - Маріуполь", № 142 "Маріуполь - Одеса", № 95 "Харків - Маріуполь", № 70 "Львів - Маріуполь".

Як повідомляли Українські Новини, Україна не може розірвати залізничне сполучення з Росією.

На літо в південному напрямку було запущено 30 додаткових поїздів.

"Укрзалізниця" розглядає можливість перевезення поштових відправлень в пасажирських поїздах.

Більше новин про: Укрзалізниця Пасажирський поїзд Маріуполь

Архів
Новини
Міська влада розраховує на появу 4-5 нових дитячих будинків сімейного типу, - КМДА 19:33
Гройсмана викрили у використанні бази даних державного сервісу для політичної реклами 19:18
Незважаючи на лідерство "Слуги народу", в округах №94, 95, 96 його представники балансують на межі, – політолог 19:16
Новим главою поліції Київської області став Небитов 18:50
Путін розширив спрощену видачу паспортів РФ на всіх жителів Донбасу 18:45
більше новин
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Українські миротворці в ДР Конго врятували життя місцевому військовому, пораненому бойовиками 10:59 Фото
Стан техногенно небезпечних об’єктів Києва - це питання національної безпеки, - Костерін 08:45
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
більше новин
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Українці майже половину доходів витрачають на їжу, європейці - 12% 10:30
Перша зустріч Зеленського з Трампом планується влітку, - Офіс Президента 12:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok