Потягів до Маріуполя стане більше

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" має намір закупити 10 пасажирських вагонів для формування нового потягу до Маріуполя.\r\nПро це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, закупівля стала можливою після внесення на засіданні Кабінету Міністрів 17 липня змін у фінансовий план компанії.\r\nЦі зміни передбачають фінансування закупівель пасажирських вагонів.\r\n"Нові вагони - 2 СВ і 8 купе - будуть поставлені найближчим часом. Завдяки цьому рухомому складу поїзд №9\/10 курсуватиме щодня. Зараз він курсує через день", - сказано в повідомленні.\r\nУ повідомленні зазначається, що загалом до Маріуполя курсує 7 пасажирських поїздів дальнього сполучення - №№ 104, 84 і 10 "Київ - Маріуполь", № 96 "Бахмут - Маріуполь", № 142 "Маріуполь - Одеса", № 95 "Харків - Маріуполь", № 70 "Львів - Маріуполь".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна не може розірвати залізничне сполучення з Росією.\r\nНа літо в південному напрямку було запущено 30 додаткових поїздів.\r\n"Укрзалізниця" розглядає можливість перевезення поштових відправлень в пасажирських поїздах.