Разорвать железнодорожное сообщение с Россией невозможно, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет о невозможности разорвать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией, после того, как Украина готовилась закрыть железнодорожное сообщение с Россией.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина" 12 июля, передают Українськi Новини.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский Союз, перед которым у нас есть обязательства, мы просто не можем", - сказал Гройсман.

При этом он отметил, что ограничение авиасообщения с Россией будет действовать до прекращения агрессии с российской стороны.

Как сообщали Українськi Новини, министр инфраструктуры Владимир Омелян выступает за отмену железнодорожного сообщения с Россией.

С 5 февраля акционерное общество "Укрзализныця" уменьшило частоту курсирования поездов из Одессы и Харькова в Москву в два раза.

Тем временем поезд "Киев-Москва" стал самым прибыльным в международном направлении в 2018 году.