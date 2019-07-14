Разорвать железнодорожное сообщение с Россией невозможно, - Гройсман

\r\nПремьер-министр Владимир Гройсман заявляет о невозможности разорвать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией, после того, как Украина готовилась закрыть железнодорожное сообщение с Россией.\r\nОб этом он сообщил в эфире телеканала "Украина" 12 июля, передают Українськi Новини.\r\n"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский Союз, перед которым у нас есть обязательства, мы просто не можем", - сказал Гройсман.\r\nПри этом он отметил, что ограничение авиасообщения с Россией будет действовать до прекращения агрессии с российской стороны.\r\nКак сообщали Українськi Новини, министр инфраструктуры Владимир Омелян выступает за отмену железнодорожного сообщения с Россией.\r\nС 5 февраля акционерное общество "Укрзализныця" уменьшило частоту курсирования поездов из Одессы и Харькова в Москву в два раза.\r\nТем временем поезд "Киев-Москва" стал самым прибыльным в международном направлении в 2018 году.\r\n