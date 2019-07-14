подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
14 июля 2019, воскресенье, 13:05 302
Внешняя политика 2019-07-14T13:06:25+03:00
Українські Новини
Разорвать железнодорожное сообщение с Россией невозможно, - Гройсман

Разорвать железнодорожное сообщение с Россией невозможно, - Гройсман

Поезд в Москву.
Поезд в Москву.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет о невозможности разорвать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией, после того, как Украина готовилась закрыть железнодорожное сообщение с Россией.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина" 12 июля, передают Українськi Новини.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский Союз, перед которым у нас есть обязательства, мы просто не можем", - сказал Гройсман.

При этом он отметил, что ограничение авиасообщения с Россией будет действовать до прекращения агрессии с российской стороны.

Как сообщали Українськi Новини, министр инфраструктуры Владимир Омелян выступает за отмену железнодорожного сообщения с Россией.

С 5 февраля акционерное общество "Укрзализныця" уменьшило частоту курсирования поездов из Одессы и Харькова в Москву в два раза.

Тем временем поезд "Киев-Москва" стал самым прибыльным в международном направлении в 2018 году.

Больше новостей о: Владимир Гройсман Укрзализныця Украина-Россия Железнодорожное сообщение Поезда в Москву

Архив
Новости
Блэкаут в Нью-Йорке.Фото: instagram /7hyosis
Фото дня: Манхеттен и Бродвей погрузились во тьму 14:16
В начале рабочей недели Украину зальет дождями: прогноз погоды 13:55 Карта
Александр Власов. Скриншот: Олександр Власов/Facebook
И.о. председателя ГФС Власов ответил Зеленскому заявлением об отставке 13:23 Документ
Разорвать железнодорожное сообщение с Россией невозможно, - Гройсман 13:05
На Киев надвигается атмосферный фронт с дождями и грозами, - синоптик 12:50 Карта
больше новостей
Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала" 11:16
Происшествие в аэропорту
Аэропорт "Киев" не работает: самолет Belavia вылетел за взлетно-посадочную полосу 11:56
Где отдыхают украинцы этим летом: топ-10 направлений за границей 08:00
НСЖУ назвал терактом обстрел из гранатомета "112 канала" 10:50
Правоохранители проводят обыски в ГФС 14:27
больше новостей
Я - за насилие, - Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала" 11:16
Разумков не исключает референдум по языку 18:03
Полиция установила, что Портнов не давал ложных сведений в заявлениях о преступлениях Порошенко 14:43
Происшествие в аэропорту
Аэропорт "Киев" не работает: самолет Belavia вылетел за взлетно-посадочную полосу 11:56
Могилев инициировал подписание Меморандума об отмене депутатской неприкосновенности 15:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok