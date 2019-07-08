В пассажирских поездах будут перевозить почтовые отправления

Акционерное общество "Укрзализныця" планирует использовать для перевозки почтовых отправлений пассажирские поезда.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В контейнерах, которые "Укрзализныця" намерена включить в состав некоторых пассажирских поездов, планируется перевозить почтовые отправления. Сейчас компания ведет переговоры с почтовыми операторами", - сказано в нем.

Согласно сообщению, услуга будет предоставляться аналогично вагонам-автомобилевозам и никоим образом не повлияет на качество и скорость пассажирских перевозок.

Для перевозки почтовых отправлений планируется использовать фитинговые платформы, которые будут модернизированы под тележки пассажирских вагонов.

Как сообщали Українськi Новини, на некоторые поезда можно будет купить билеты за 60 дней.

"Укрзализныця" запустила 30 дополнительных поездов к сезону отпусков.

"Укрзализныця" просит Раду и Кабмин выделить ей дополнительное финансирование.