В пассажирских поездах будут перевозить почтовые отправления

Акционерное общество "Укрзализныця" планирует использовать для перевозки почтовых отправлений пассажирские поезда.\r\nОб этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.\r\n"В контейнерах, которые "Укрзализныця" намерена включить в состав некоторых пассажирских поездов, планируется перевозить почтовые отправления. Сейчас компания ведет переговоры с почтовыми операторами", - сказано в нем.\r\nСогласно сообщению, услуга будет предоставляться аналогично вагонам-автомобилевозам и никоим образом не повлияет на качество и скорость пассажирских перевозок.\r\nДля перевозки почтовых отправлений планируется использовать фитинговые платформы, которые будут модернизированы под тележки пассажирских вагонов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на некоторые поезда можно будет купить билеты за 60 дней.\r\n"Укрзализныця" запустила 30 дополнительных поездов к сезону отпусков.\r\n"Укрзализныця" просит Раду и Кабмин выделить ей дополнительное финансирование.