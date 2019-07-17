Зеленський відчитав голову Миколаївської ОДА і закликав звільнитися

Президент Володимир Зеленський, який 16 липня влаштував кадрову революцію в Рівненській області, запропонував звільнитися виконуючому обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеславу Боню через підозру в нецільовому використанні коштів на ремонт аеропорту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський запропонував в.о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславу Боню написати заяву на звільнення", - написано в ньому.

Про це Президент заявив під час ознайомлення з інфраструктурою та умовами функціонування Миколаївського міжнародного аеропорту.

Зеленський зазначив, що багато питань викликає ефективність використання державних коштів на ремонт аеропорту.

Підкреслюється, що ремонт супроводжують судові справи фірми-підрядника і самогубство колишнього директора аеропорту Владислава Волошина.

Присутні журналісти і активісти закликали главу держави допомогти з проведенням розслідування щодо використання коштів на ремонт аеропорту.

Також у повідомленні наголошується, що в області є проблема з криміналітетом, рейдерськими захопленнями, корупцією.

"Ви робите такий вираз обличчя, ніби ви ні при чому і перший раз прийшли. Чому ви ставитеся до людей, як до худоби?.. Всі кажуть, що Миколаїв є бандитським містом. Це нормально? Чиновники поводять себе, як бандити", - звернувся до присутніх чиновників Президент.

Зеленський додав, що йдуть пошуки кандидатури на посаду голови Миколаївської обладміністрації, і закликав активістів запропонувати, кого вони хотіли б бачити на цій посаді.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив першого заступника представника Президента в Криму.

13 липня Зеленський вимагав звільнення виконуючого обов'язки Державної фіскальної служби Олександра Власова.