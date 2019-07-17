подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 июля 2019, среда, 10:44 512
Президент 2019-07-17T14:00:04+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил первого зампреда Президента в Крыму Гданова

Зеленский уволил первого зампреда Президента в Крыму Гданова

Изет Гданов. Фото:
Изет Гданов. Фото: "Радио Свобода"

Президент Владимир Зеленский уволил Изета Гданова с должности первого заместителя постоянного представителя Президента в аннексированном Россией Крыму после того, как назначил своим представителем в Крыму Антона Кориневича.

Об этом говорится в распоряжении №205 от 16 июля, передают Українські Новини.

Гданов уволен согласно поданному им заявлению.

Он был назначен первым зампредом Президента в Крыму бывшим Президентом Петром Порошенко в августе 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, 25 июня Зеленский назначил представителем Президента в Крыму Антона Кориневича.

Кориневич ранее был преподавателем Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

Ранее Порошенко уволил своего представителя в Крыму. Также Зеленский уволил 6 чиновников Киевской области, назначенных Порошенко и объявил о масштабной люстрации топ-чиновников времен Порошенко.

Больше новостей о: Представитель президента Указ Президента Аннексированный Крым Владимир Зеленский

Архив
Новости
DCH Ярославского поддержала турнир 12 сильнейших женских команд Европы по регби-7 в Харькове 14:11
СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего сбивший MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 14:08
Боевики прячут личный состав и вооружение в гражданских объектах на Донбассе 13:57
Военный случайно убил сослуживца под Киевом и получил 2 года тюрьмы 13:56
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК - Пилипенко 13:55
больше новостей
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
Водителей из кортежа Зеленского, которые устроили ДТП, оштрафуют на 340 гривен или лишат прав 14:44
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Постаревшие политики. Фото: strana.ua
Украинцы массово публикуют "пожилые" фото из Face App: какими будут политики в старости 21:19
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok