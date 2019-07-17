Зеленский уволил первого зампреда Президента в Крыму Гданова

Президент Владимир Зеленский уволил Изета Гданова с должности первого заместителя постоянного представителя Президента в аннексированном Россией Крыму после того, как назначил своим представителем в Крыму Антона Кориневича

Об этом говорится в распоряжении №205 от 16 июля, передают Українські Новини.

Гданов уволен согласно поданному им заявлению.

Он был назначен первым зампредом Президента в Крыму бывшим Президентом Петром Порошенко в августе 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, 25 июня Зеленский назначил представителем Президента в Крыму Антона Кориневича.

Кориневич ранее был преподавателем Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

Ранее Порошенко уволил своего представителя в Крыму. Также Зеленский уволил 6 чиновников Киевской области, назначенных Порошенко и объявил о масштабной люстрации топ-чиновников времен Порошенко.