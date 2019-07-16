Зеленский устроил кадровую революцию в Ровенской области

Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05

Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11

Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено

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