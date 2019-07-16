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16 июля 2019, вторник, 21:12 111
Президент 2019-07-16T22:16:27+03:00
Українські Новини
Зеленский устроил кадровую революцию в Ровенской области

Зеленский устроил кадровую революцию в Ровенской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 4 председателей районных администраций в Ровенской области. Об этом говорится в распоряжениях Президента №206/2019-рп, №205/2019-рп, №208/2019-рп, №209/2019-рп, передают Українські Новини.

Юрий Ковальчук уволен с должности председателя Гощанской районной администрации, Александр Середа уволен с должности председателя Костопольской районной администрации, Николай Кушнир уволен с должности председателя Рокитновской районной администрации и Ярослав Яковчук уволен с должности председателя Сарненской районной администрации.

Распоряжения подписаны 16 июля.

Как сообщали Українські Новини, 9 июля Зеленский уволил 3 председателей районных администраций в Ровенской области.

11 Зеленский уволил еще 3 председателей районных администраций в Роенской области.

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