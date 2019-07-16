Зеленский устроил кадровую революцию в Ровенской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 4 председателей районных администраций в Ровенской области. Об этом говорится в распоряжениях Президента №206\/2019-рп, №205\/2019-рп, №208\/2019-рп, №209\/2019-рп, передают Українські Новини.\r\nЮрий Ковальчук уволен с должности председателя Гощанской районной администрации, Александр Середа уволен с должности председателя Костопольской районной администрации, Николай Кушнир уволен с должности председателя Рокитновской районной администрации и Ярослав Яковчук уволен с должности председателя Сарненской районной администрации.\r\nРаспоряжения подписаны 16 июля.\r\nКак сообщали Українські Новини, 9 июля Зеленский уволил 3 председателей районных администраций в Ровенской области.\r\n11 Зеленский уволил еще 3 председателей районных администраций в Роенской области.