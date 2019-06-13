Представник Президента Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук оцінює судову реформу Порошенка на три з мінусом

Представник Президента Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук оцінює судову реформу Порошенка на три з міну

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук негативно оцінює судову реформу колишнього президента Петра Порошенка і вважає, що вона проведена на три з мінусом.

Про це він сказав Українським Новинам.

"На три з мінусом (оцінюю судову реформу попередньої влади)", - сказав він.

За його словами, судову реформу потрібно перезапустити.

"Потрібно навести порядок в органах, які здійснюють підбір суддів, проводять їх кваліфікацію і займаються дисциплінарними справами суддів. Мова йде про ВРП і ВККС. Потрібно мати чітке розуміння того, як у нас повинна функціонувати система судоустрою в державі", - підкреслив він і додав: "У першу чергу це стосується відповідності палат Верховного суду спеціалізованим судам, які створені в Україні. Мова йде про Вищий антикорупційний суд. Ми бачимо, що повинна бути створена окрема палата у Верховному суді, яка б займалася антикорупційними справами".

Стефанчук також вважає першочерговим створення інституту мирових суддів і суду присяжних.

"Це наша задача - створити на першому рівні можливість максимального залученням народовладдя. Мова йде про мирових суддів та реальне впровадження суду присяжних", - сказав він.

За його словами, важливо також запустити систему альтернативного вирішення спорів в судах.

"В Україні не працює система альтернативного вирішення спорів. Я кажу про медіаторів, про арбітражне регулювання та інших. Але це все потрібно вирішувати комплексно", - упевнений Стефанчук.

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