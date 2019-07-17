Офіс Президента ініціює створення Ради по свободі слова

Офіс Президента ініціює створення Ради з питань свободи слова.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Нам важливий діалог з медиасообществом, тому ми запускаємо роботу Ради. Він буде збиратися регулярно", - сказано в повідомленні з посиланням на слова заступника керівника Офісу Кирила Тимошенка.

До складу Ради увійдуть по одному представнику від кожної редакції центральних ЗМІ.

Офіс очікує, що орган буде допомагати фіксувати і усувати загрози для свободи слова і прояви цензури.

Також серед пріоритетів вказані захист прав журналістів на професію, для чого у нього увійдуть і представники силових відомств і медіаюристи.

Аналогічні ради з представниками регіональних ЗМІ пропонується створити при кожній обласній держадміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, 10 липня співробітники телевізійного каналу NewsOne заявили що кримінальне провадження та виклики на допити журналістів до Генпрокуратури і Служби безпеки України за намір провести прямий телеміст з російським гостелеканалом "Росія 1" є цькуванням і утиском свободи слова.

14 червня "Європейська федерація журналістів закликала українську владу гарантувати свободу слова в країні.

Крім того, у рейтингу свободи слова "Репортерів без кордонів" Україна посіла 102 місце з 180 країн і опустилася на одну сходинку порівняно з минулим роком.