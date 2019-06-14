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14 июня 2019, пятница, 12:33 167
СМИ 2019-06-14T12:48:00+03:00
Українські Новини
ЕФЖ призывает украинскую власть гарантировать свободу слова в стране, - Гутиерес

ЕФЖ призывает украинскую власть гарантировать свободу слова в стране, - Гутиерес

"Европейская федерация журналистов призывает руководство Украины всячески поддерживать и гарантировать свободу слова и права журналистов в стране. А также призывает политических лидеров Украины подписывать Декларацию в защиту свободы слова". Такое заявление в кулуарах 30-го Конгресса Международной федерации журналистов, проходящего в Тунисе, сделал генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутиерес.

"Не может быть настоящей демократии без свободы слова. Мы, в Европейской федерации журналистов, возлагаем большие надежды, что новый президент Украины и избранный в будущем парламент и новый Кабинет министров станут последовательно отстаивать свободу слова и права журналистов, за которые выступает НСЖУ. Мы поддерживаем такую инициативу Национального союза вашей страны", - констатировал Гутиерес.

В свою очередь председатель НСЖУ Сергей Томиленко не единожды подчеркивал, что большинство кандидатов в президенты, в том числе и Владимир Зеленский поддержали перед недавними выборами Декларацию в защиту свободы слова, инициированную главной журналистской организацией страны.

"Теперь рассчитываем на поддержку участников парламентских выборов, но главное - требуем действенной защиты новой властью украинских журналистов и медиа", - отметил председатель НСЖУ.

Как сообщали Українські Новини, мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека осудила нападения на журналистов в Украине. Об этом говорится в соответствующем заявлении, размещенном на официальной странице миссии в социальной сети Facebook.

Больше новостей о: НСЖУ Сергей Томиленко Рикардо Гутиерес ЕФЖ Европейская федерация журналистов

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