підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 липня 2019, середа, 13:09 21
Президент 2019-07-17T16:45:04+03:00
Українські Новини
Зеленський терміново просить зібрати Верховну Раду на засідання

Зеленський терміново просить зібрати Верховну Раду на засідання

Верховна Рада України Фото: КМДА
Верховна Рада України Фото: КМДА

Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду негайно зібратися на позачергове засідання і прийняти внесений ним законопроект про відстрочення після 24 серпня на 90 днів запровадження штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації, інакше Офіс Президента допускає серйозні конфлікти, в тому числі на дорогах.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Руслан Рябошапка на брифінгу, передають Українські Новини.

"З 24 серпня до тих людей, які не змогли вчасно розмитнити авто на так званих єврономерах, будуть застосовані дуже значні штрафні санкції... Президент звернувся до парламенту з пропозицією розглянути законопроект, який відстрочить штрафні санкції на 90 днів", - сказав він.

Зі слів заступника керівника Офісу, в Україні залишається від 600 до 800 тис. нерозмитнених авто, і протягом цих 90 днів новий парламент і уряд розроблять механізм врегулювання проблеми.

"Наш першочерговий план - щоб парламент зібрався і прийняв законопроект. Якщо цього не буде зроблено, то нам доведеться скликати термінову нараду з колегами з МВС, Нацполіціі, Мінінфраструктури та представниками громадських структур, які об'єднують людей, що користуються такими авто, і шукати інші механізми. Але закон поки таких прямих механізмів не передбачає. Тому це може спричинити досить серйозні конфлікти, можливо навіть на дорогах", - додав він.

Крім цього законопроекту Зеленський просить Раду розглянути на позачерговому засіданні ще два законопроекти.

"Перший з них стосується розвантаження та унеможливлення блокування роботи Вищої Антикорупційного суду. Прикінцевими положеннями закону про запуск суду передбачено, що всі справи, що стосуються корупції, а не тільки топ-корупції будуть спрямовані туди. Це означає, що з перших днів роботи 38 суддів отримають понад 3,5 тис. справ, що призведе до того, що інституція не працюватиме... Другий законопроект стосується незаконного збагачення - про відновлення кримінальної відповідальності", - розповів Рябошапка.

Офіс Президента розраховує, що Рада зможе зібратися на позачергове засідання 18 липня.

Водночас парламент закрив останнє пленарне засідання 12 липня, а 19 липня завершиться сесія.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чому до Ради не звернулися раніше, Рябошапка сказав, що "не встигали це зробити, і зробили настільки швидко, наскільки могли".

Він також повідомив, що йому не відомо про будь-яку реакцію голови Ради Андрія Парубія на прохання Зеленського про позачергове засідання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЦВК розподілила 1,9 млрд гривень на підготовку та проведення дострокових виборів до Ради 21 липня. Крім цього, закон дозволяє партіям витратити не більше 375,6 млн гривень на передвиборчу кампанію кандидатів в округах - 16,7 млн гривень.

Також ЦВК зареєструвала 841 мажоритарника і 339 кандидатів за списками партій.

Тим часом глава ЦВК заявив, що з явкою на дострокові вибори в Раду можуть бути проблеми.

Більше новин про: ЦВК Верховна Рада Володимир Зеленський

Архів
Новини
Льовочкін назвав подачкою підвищення пенсій Гройсманом на 67 гривень 17:01
Готівки в обігу стало менше на 6,4 млрд грн, - НБУ 16:55
НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів 16:54
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
Сенат США прийняв резолюцію по Україні 16:35
більше новин
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Українські миротворці в ДР Конго врятували життя місцевому військовому, пораненому бойовиками 10:59 Фото
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Стан техногенно небезпечних об’єктів Києва - це питання національної безпеки, - Костерін 08:45
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
більше новин
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Перша зустріч Зеленського з Трампом планується влітку, - Офіс Президента 12:45
Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці 16:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok