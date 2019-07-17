Зеленський терміново просить зібрати Верховну Раду на засідання

Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду негайно зібратися на позачергове засідання і прийняти внесений ним законопроект про відстрочення після 24 серпня на 90 днів запровадження штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації, інакше Офіс Президента допускає серйозні конфлікти, в тому числі на дорогах.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Руслан Рябошапка на брифінгу, передають Українські Новини.

"З 24 серпня до тих людей, які не змогли вчасно розмитнити авто на так званих єврономерах, будуть застосовані дуже значні штрафні санкції... Президент звернувся до парламенту з пропозицією розглянути законопроект, який відстрочить штрафні санкції на 90 днів", - сказав він.

Зі слів заступника керівника Офісу, в Україні залишається від 600 до 800 тис. нерозмитнених авто, і протягом цих 90 днів новий парламент і уряд розроблять механізм врегулювання проблеми.

"Наш першочерговий план - щоб парламент зібрався і прийняв законопроект. Якщо цього не буде зроблено, то нам доведеться скликати термінову нараду з колегами з МВС, Нацполіціі, Мінінфраструктури та представниками громадських структур, які об'єднують людей, що користуються такими авто, і шукати інші механізми. Але закон поки таких прямих механізмів не передбачає. Тому це може спричинити досить серйозні конфлікти, можливо навіть на дорогах", - додав він.

Крім цього законопроекту Зеленський просить Раду розглянути на позачерговому засіданні ще два законопроекти.

"Перший з них стосується розвантаження та унеможливлення блокування роботи Вищої Антикорупційного суду. Прикінцевими положеннями закону про запуск суду передбачено, що всі справи, що стосуються корупції, а не тільки топ-корупції будуть спрямовані туди. Це означає, що з перших днів роботи 38 суддів отримають понад 3,5 тис. справ, що призведе до того, що інституція не працюватиме... Другий законопроект стосується незаконного збагачення - про відновлення кримінальної відповідальності", - розповів Рябошапка.

Офіс Президента розраховує, що Рада зможе зібратися на позачергове засідання 18 липня.

Водночас парламент закрив останнє пленарне засідання 12 липня, а 19 липня завершиться сесія.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чому до Ради не звернулися раніше, Рябошапка сказав, що "не встигали це зробити, і зробили настільки швидко, наскільки могли".

Він також повідомив, що йому не відомо про будь-яку реакцію голови Ради Андрія Парубія на прохання Зеленського про позачергове засідання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЦВК розподілила 1,9 млрд гривень на підготовку та проведення дострокових виборів до Ради 21 липня. Крім цього, закон дозволяє партіям витратити не більше 375,6 млн гривень на передвиборчу кампанію кандидатів в округах - 16,7 млн гривень.

Також ЦВК зареєструвала 841 мажоритарника і 339 кандидатів за списками партій.

Тим часом глава ЦВК заявив, що з явкою на дострокові вибори в Раду можуть бути проблеми.