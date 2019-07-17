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17 липня 2019, середа, 12:23 15
Силові структури 2019-07-17T13:45:02+03:00
Українські Новини
Браковані бронежилети, закуплені Міноборони, вилучені ДБР

Браковані бронежилети, закуплені Міноборони, вилучені ДБР

Випробування бракованих бронежилетів. Скріншот: ДБР/YouTube
Випробування бракованих бронежилетів. Скріншот: ДБР/YouTube

Державне бюро розслідувань вилучило браковані бронежилети у справі про закупівлю їх Міністерством оборони.

Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"Всі браковані бронежилети вилучено", - сказав він.

З його слів, було проведено слідчий експеримент.

Призначено балістична і хімічна експертизи, а також експертизи для встановлення суми збитків.

Труба повідомив, що в результаті партія з 11 тис. неякісних бронежелети не була поставлена ​​до армії.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлю бракованих бронежилетів для армії.

Труба заявив, що обшуки у Бірюкова пов'язані з неякісними бронежилетами для армії.

Тим часом, незважаючи на скандал з бракованими бронежилетами, Турчинов зробив вигляд, що не зрозумів, за що Зеленський хоче його люструвати.

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