Браковані бронежилети, закуплені Міноборони, вилучені ДБР

Державне бюро розслідувань вилучило браковані бронежилети у справі про закупівлю їх Міністерством оборони.\r\nПро це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.\r\n"Всі браковані бронежилети вилучено", - сказав він.\r\nЗ його слів, було проведено слідчий експеримент.\r\nПризначено балістична і хімічна експертизи, а також експертизи для встановлення суми збитків.\r\nТруба повідомив, що в результаті партія з 11 тис. неякісних бронежелети не була поставлена до армії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлю бракованих бронежилетів для армії.\r\nТруба заявив, що обшуки у Бірюкова пов'язані з неякісними бронежилетами для армії.\r\nТим часом, незважаючи на скандал з бракованими бронежилетами, Турчинов зробив вигляд, що не зрозумів, за що Зеленський хоче його люструвати.